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2017年11月14日 / 上午9点31分 / 1 天前

IEA月报称明年上半年油市或回归供应过剩 因天气偏暖打压需求

1 分钟阅读

路透伦敦11月14日 - 国际能源署(IEA)周二称，未来几个月全球石油需求增长可能将放缓，因偏暖的天气削弱了消费，而这可能将使明年上半年油市恢复供过于求。

IEA在关于油市的月报中，将今明两年石油需求下调10万桶/日，2017 和2018年将分别降至150万桶/日和130万桶/日。

中东地缘政治局势紧张，以及尼日利亚和伊拉克等国时常发生供应中断，自2015年以来首次将石油价格推高至每桶60美元以上，同时全球库存下降，这促使许多市场观察人士提高油价预测。

“这是否意味着油市已经找到了一个‘新常态’，可接受的底线可能已经从50美元/桶提高到了60美元/桶？这可能是一个诱人的观点，它假设供应中断将继续，而且中东紧张局势不会缓解，”IEA表示。

“但是，如果这些问题确实是暂时性的，那么重新审视基本面就会证实我们上个月表达的观点，即2018年的油市平衡并不像有些人想象的那样紧张，事实上并不存在一个‘新常态’。”

9月份世界上最富裕国家的石油库存下降了4,000万桶，两年来首次降至30亿桶以下，部分原因是哈维飓风导致美国许多炼油产能在8月关闭。

“假设OPEC产量水平保持当前水准，石油市场将在2018年第一季面临艰巨的挑战，届时供应预计将比需求多出60万桶/日，2018年第二季供应过剩程度有所下降，料达20万桶/日，”IEA表示。(完)

编译 于春红/张涛；审校 刘秀红/白云

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