未来五年美国石油产量料将大增 将抢夺OPEC市场份额--IEA月报

路透伦敦3月5日 - 国际能源署(IEA)周一称，未来五年美国页岩油产量料将飙升，美国将从石油输出国组织(OPEC)手中夺取市场份额，并更加接近石油自给自足的状态；美国曾经是全球最大的石油进口国。

IEA称，为消除全球石油过剩，石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯等产油国的2017年重大减产协议，为其他产油国大幅改善了前景，油价在2017年期间大幅上涨。

过去一年美国的石油产量再度大幅增长，到2023年料将增加270万桶/日，至1210万桶/日，因页岩油产量的增幅大于常规石油产量的跌幅。

预计到2023年，天然气液(NGL)将新增100万桶/日，达到470万桶/日。

到2023年美国油液产量将达到近1,700万桶/日，高于2017年的1,320万桶/日，届时美国将成为全球最大油液生产国。

“未来五年美国势必在全球油市展现它的影响力，”IEA署长比罗尔(Fatih Birol)在一份中期市场展望中表示。

IEA指出，一直到2020年，美国、巴西、加拿大及挪威的石油产量增长，将大于全球石油需求增长，在那之后，将需要更多投资以提高产量。

到2023年，非OPEC国家石油产量料将增加520万桶/日，达到6,330万桶/日，光是美国就占去全球石油供给增长的近60%。

增幅最大的将是美国德州及新墨西哥州的二叠纪盆地，当地产量到2023年预料将成长一倍。

“尽管谈到资本自律，而且越来越侧重于回报而非增长，但当油价企稳并开始上涨时，美国生产商便很快重振旗鼓，”IEA说。

2017年产量增加67万桶/日，IEA称这是因为钻井商新增200个钻机，”超出所有预期”。

去年IEA预计，在油价至多每桶60美元水准时，到2022年美国页岩油产量将增长140万桶/日，在每桶80美元时，页岩油产量将增长至多300万桶/日。

**OPEC表现不济**

相比之下，IEA称OPEC生产国的产量增速将会缓慢得多，并补充说预计委内瑞拉将加快减产步伐，抵消伊拉克增产的影响。

因此，OPEC原油产能到2023年时将仅增长75万桶/日。

以预估产能3,631万桶/日计算，到2023年时，OPEC的石油供应占全球需求比例将不到35%，低于惯有的40%左右水准。

IEA指出，在亚洲经济增长及美国石化业复苏的提振下，到2023年全球石油需求将增长690万桶/日，达到1.047亿桶/日。

这等于平均每年全球石油需求增长约1.1%。

尽管非OPEC国家的石油产量急升，IEA仍警告，由于老油田产量下滑，在2020年之后全球将需要更多投资。

“上游投资在2015-2016年大跌后，几乎没有回升迹象，令人担心2020年之后是否有足够供应可弥补油田自然减产及满足强劲需求增长，”IEA称。(完)