IEA月报称2018年全球油市料呈供需平衡（更新版）

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路透伦敦10月12日 - 国际能源署(IEA)周四发布月报指出，明年全球原油供给及需求将大致平衡，石油消费增长协助减轻已持续三年的燃料库存过剩，而且也应该会大致抵销掉石油产量的大幅上升。

IEA指出，仍预期2017年全球原油需求增加160万桶/日，2018年增幅放缓至140万桶/日。

“展望2018年，我们预计四季之中，有三季将大致平衡，同样是基于假设石油输出国组织(OPEC)产量不变，以及天候状况正常，”IEA称。

“2018年全年来看，石油需求增幅和非OPEC石油产量增幅将大体持平，这一前景可能会抑制对油价上涨的憧憬。”

油市供需情况图表：tmsnrt.rs/2kG7lZ2

IEA称，得益于储存在海上储油设备和运输中的原油下降，今年第三季商业石油库存可能会减少，这将是油价自2014年开始大跌以来第二次出现下降。

IEA还称，8月经济合作暨发展组织(OECD)的商业原油库存下降1,420万桶至30.15亿桶，较五年均值高出1.7亿桶。

OECD原油及油品库存图表：tmsnrt.rs/2xzxZcm

IEA称，2017年非OPEC产油国原油供应料将增长70万桶/日，2018年料将增长150万桶至5,960万桶/日，其中美国是最大贡献国。

IEA还称，2017年和2018年美国原油产量料将分别增长47万桶/日和110万桶/日。

OPEC/非OPEC石油供应变化情况图表：tmsnrt.rs/2kIgoc7

IEA表示，9月OPEC供应量较前月几无变化，为3,265万桶/日，但较上年同期减少40万桶/日，意味着该组织上月的减产协议执行率为88%，今年到目前为止的减产协议执行率为86%。(完)