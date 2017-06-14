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2017年6月14日 / 早上8点43分 / 2 个月内

IEA月报称2018年全球原油供给增速将超越需求增长

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦6月14日 - 国际能源署(IEA)周三表示，尽管明年全球石油日消费量料首次突破1亿桶，但届时石油供给的增长料将超过需求增速。

IEA称，2018年非石油输出国组织(OPEC)成员国的原油产出增速将比今年加快一倍。

“我们预计今年非OPEC国家产油量增幅为70万桶/日，但对2018年的首次预估数字，将让希望抑制供给的产油国备感沉重”IEA称。

“我们预计2018年非OPEC产油国产量将增加150万桶/日，略高于全球需求的预期增幅。”

全球主要工业国家4月石油库存增加1,860万桶至30.45亿桶，受炼厂产出及进口增多影响。IEA称，这一库存规模较五年均值高出2.92亿桶。

IEA持续预估今年第二季供应相对于需求将出现隐含缺口。但该机构称，尤其是中国和欧洲需求增长放缓，以及供应持续增加，意味着该缺口将从之前预估的70万桶/日缩窄至50万桶/日。

OPEC和俄罗斯等11个其他产油国已决定将石油减产协议延长至2018年3月，以削减全球库存水平。

IEA称，“确实，基于目前我们对2017和2018年的预估，再加上假设OPEC产油国持续遵守减产协议，直到2018年3月减产协议接近到期时，库存才可能跌至期望水准。”(完)

编译 王洋/刘秀红/于春红; 审校 蔡美珍/杜明霞

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