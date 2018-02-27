美国最晚到2019年取代俄罗斯成为全球最大产油国--IEA

路透东京2月27日 - 国际能源署(IEA)周二称，最迟到2019年，美国将取代俄罗斯成为全球最大产油国，美国的页岩油荣景继续颠覆全球市场。

IEA署长比罗尔在东京表示，美国即便不是今年、“明年也肯定”会超越俄罗斯，成为全球最大原油生产国。

去年底，美国原油产量升穿1,000万桶/日，为1970年代以来首见，超过了最大石油出口国沙特的产油量。

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美国能源资料协会(EIA)本月初指出，到2018年尾段时，美国石油产量将超越1,100万桶/日。

届时美国将取代俄罗斯，成为全球最大产油国。俄罗斯石油产量略低于1,100万桶/日。

比罗尔另外向路透表示，他不认为美国石油产量会在2020年之前触顶，他也不认为未来四至五年会下滑。

在俄罗斯及石油输出国组织(OPEC)等主要产油国自愿限产，以提振油价之际，美国石油产量飙升打乱了全球油市。

美国石油出口也在扩大，包括销往亚洲一些成长最快的市场，抢走了OPEC及俄罗斯的市场份额。

美国上周原油净进口数量下降160万桶至498万桶/日，为2001年EIA开始统计该数据以来的最低水准，让OPEC数十年来依赖的重要市场进一步流失。(完)