上海中期：中国期指持仓量增加，市场对IF指数后市较为乐观

以下内容节选自9月20日的《期货日报》：

周二三组期指基本回吐了周一涨幅，截至周二收盘IF、IH和IC加权指数分别下跌0.76%、0.56%和0.75%，对应的现货指数沪深300和上证50指数分别下跌0.29%、0.13%，中证500指数下幅下跌0.50%，期指比现货指数跌幅较大。从10月合约升贴水幅度来看，IH合约已转为升水结构，升水0.24%，较前期收窄，IF和IC合约分别贴水0.22%和0.53%，期指贴水幅度与前期相比明显降低，且在股指放松后的第一个交易日，三组期指均出现升水结构，不过流动性较上周有所下降。

与上周对比，三组期指净持仓整体为空头，其中IC指数前5名和前20名净空头持仓有所减少，但前10名增加了107手；IH指数前10名和前20名净空头分别增加28手和104手，但前5名减少了189手；IF指数前三组持仓席位净空头则全线减少，前5名、前10名和前20名席位净空头持仓分别减少180手、260手和227手，可以看出净空头的减少主要来自于前10名席位多头持仓的增加，反映出市场对IF指数后市较为乐观。(完)

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