香港金融：金管局向IFC新兴市场创新贷款促进平台作出10亿美元承诺

路透香港9月20日 - 香港金融管理局（HKMA）周三公布，向世界银行集团成员国际金融公司（IFC）为新兴市场而设的创新“联合贷款组合管理计划”（MCPP）贷款促进平台作出10亿美元承诺，藉此支持IFC于100多个国家的项目融资，涵盖基础设施、电讯、制造、农业及服务等范畴。

金管局总裁陈德霖表示，“很高兴与IFC建立新的伙伴合作关系，为金管局提供一个有用的平台，扩大在信贷市场的投资机会。”

他并指出，新兴市场提供丰富多样、有待开发而又具有庞大长期增长潜力的投资机遇。金管局注意到基建投资能带来稳定的长期回报，因此一直积极为外汇基金拓展这项新资产类别，并会透过基建融资促进办公室（IFFO）继续积极凝聚对新兴市场基建投资有兴趣的股权和债权投资者。

金管局并期望，其参与可发挥示范作用，吸引更多私营部门参与新兴市场中不同范畴的投融资活动。

MCPP投资者以组合方式出资，再由IFC按照本身的策略、程序以及与投资者预先议定的投资准则，把资金调拨至不同地区及范畴的投资项目。

而MCPP投资者阵容鼎盛，中国国家外汇管理局于2013年作出30亿美元承诺。另外，安联（Allianz）和瀚亚投资（Eastspring）分别于2016年及2017就MCPP作出5亿美元承诺，专注参与基础设施项目。

IFC副总裁兼司库华敬东表示，“我们注意到市场对MCPP表达浓厚兴趣，故将MCPP的融资额倍增到60亿美元。有了这些资源，IFC可以为帮助贫困人士的重大项目提供资金。”

负责外汇基金运作的金管局副总裁余伟文此前撰文指出，外汇基金在投资基建时会谨守一贯的审慎原则，包括将基建投资只占外汇基金长期增长组合的一部分，且每项投资都必须是商业上可行。（完）

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