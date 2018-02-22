欧元债市：公债收益率转跌，受德国Ifo企业信心数据疲软影响

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦2月22日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四下跌，因一项调查显示德国2月企业信心下滑，令收益率回吐稍早升幅。先前因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录重燃通胀疑虑，带动公债收益率上扬。

周四的一项调查显示，德国2月企业信心降低大于预期，但仍在高位，暗示德国今年第一季有望录得坚稳增幅。

欧元区公债收益率盘初上扬，德国数据公布后全面下跌1-2个基点。美国公债收益率隔夜触及数年高位后，亦下跌至2.92%，较周三高点下滑4个基点。

另外，欧洲央行上次会议记录将于周四晚些时候公布。

“美债收益率曲线的熊市走峭之势突显欧债充斥着风险，”德国商业银行分析师在报告中称。“但10年期德债收益率应能进一步稳定在0.70-0.75%区间内。”

指标10年期德债收益率先是涨至0.75%，随后跌至0.71%。欧元区其他多数高评级债券收益率也都下跌1-2个基点。

10年期德债与美债之间的收益率差周四扩至近一年高位的220个基点，反映出两国间货币政策预期的背离。

希腊公债获得买需，在穆迪上调该国债信评级后下跌。穆迪周三将希腊评级从Caa2上调两个级距至B3，并维持正面展望。

希腊10年期公债收益率跌14个基点至4.34%；两年期公债收益率最多跌35个基点至10日低位1.51%。(完) (编译 蔡美珍/王琛；审校 于春红)