台湾金融：南山人寿称不会因接轨IFRS 9而影响债券交易策略--总经理

* 南山寿称不会因接轨IFRS 9而影响债券交易策略

* 接轨IFRS 9净值增765亿台币，去年底为1,850-1,880亿

* 12月底南山寿国际板债券余额逾8,000亿台币

路透台北1月25日 - 台湾大型寿险--南山人寿周四公布接轨国际财务报告准则9号(IFRS 9)后净值增加765亿台币，对股票投资分类没有太大差异，债券投资分类则主要转到摊销后成本衡量(AC)及其他综合损益按公允价值衡量(OCI)，并不会因此影响债券交易策略。

南山人寿总经理许妙静今日在一场记者会并指出，IFRS 9会计分类主要着眼投资目的，若是基于固定领合约的现金流量归类AC，若是投资市场波动较大则归类在OCI。

她进一步解释,接轨IFRS 9后南山人寿债券部位有66%放在摊销后成本衡量(AC)、32%放在透过其他综合损益按公允价值衡量(OCI)，另有2%放在透过损益按公允价值衡量(TPL)。

“努力让国外投资占比不要超过七成。”同时她并称，若不计入美元保单的话，南山人寿投资占比则约50%。

近年南山人寿积极布局国际板债券，她称，南山人寿将国际板债券归类到摊销后成本(AC)的会计项目，到去年底南山人寿持有国际板债券余额高逾8,000亿台币。

“因国际板债券没有经常性的市场去交易，所以摆在AC。”她称。

她也提到，投资外币债券仍须考量避险后收益率。周四台币兑美元汇率收升2.33角报29.069，续创五年新高，此前收盘新高为2013年1月18日的29.060。

去年底南山人寿自结净值落在1,850-1,880亿台币，该公司认为，此次因IFRS 9会计制度的转换，可看出过去几年累积的资产价值与未实现损益。

台湾金管会已公布今年起如期接轨IFRS 9，适用范围包括一般产业及金控、银行、保险、证券等金融业，其中对债券部位庞大的保险业影响较大。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)