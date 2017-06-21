上海中期：中国期指持仓减少，IH期指多空分歧加大

以下内容节选自6月21日的《期货日报》：

近期三组期指虽持续分化，但整体表现出反弹态势，主要受益于央行对市场流动性的呵护以及市场对A股纳入MSCI指数的乐观预期。从周二收盘来看，IF加权指数下跌0.07%，IH加权指数下跌0.21%，而IC加权指数上涨0.54%，对应的现货指数沪深300和上证50指数分别下跌0.20%和0.39%，中证500指数上涨0.16%，现货指数的涨跌幅度均大于期货指数，从三组期指的7月合约贴水幅度来看，IF、IH和IC贴水幅度分别为0.72%、0.81%和0.62%，整体较前期有所收窄，但市场流动性有所降低。

三组期指总成交量和总持仓量均有所减少，其中总成交量连续三个交易日下降，减少24610手至36211手，三个交易日内总持仓量减少2898手至97307手，创四个月来新低，具体来看，IC合约总持仓量减少153手，IH合约减少274手，IF合约减少484手，总成交量中IF、IH和IC合约分别减少2196、1206和1594手，可以看出IF合约的持仓量和成交量降幅均高于其余两组期指。IF、IH、IC合约成交持仓比分别为0.38、0.36、0.38，其中IC合约成交持仓比创一个半月来新低。(完)

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