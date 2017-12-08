福能期货：中国期指IH合约主力转为净多头寸

以下内容节选自12月8日的《期货日报》：

周四，沪指继续弱势下行，收跌0.67%报3272.05点，成交量萎缩。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-1.11%、-0.93%和-0.6%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.64%、-0.75%和-0.19%。期现价差方面，沪深300、上证50期货贴水幅度收窄，分别为-22.46点、-6.69点，而中证500指数期货贴水幅度小幅扩大，为-49.87点，反映投资者对大盘蓝筹的信心略有抬升，而对中小盘股票看法仍较为谨慎。

量能方面，三大期指合约总成交和总持仓均减少。期指IF四合约总持仓减少1060手至40600手，成交量大幅减少2436手至19634手；IH四合约总持仓减少405手至22711手，成交量减少952手至14008手；IC四合约合计减仓813手至30818手，成交量大幅减少1934手至14359手。IF、IC合约周三增仓后转向减仓，IH合约连续两个交易日减仓，且三大期指成交量均下降，表明三大期指近期行情振荡偏弱，使得市场谨慎情绪上升，资金再次流出期指市场。(完)

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