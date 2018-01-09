2017年外资挹注2350亿美元到新兴股债市--IIF

路透伦敦1月8日 - 国际金融协会(IIF)周一表示，在新兴市场去年劲扬之际，外资对新兴市场挹注2,350亿美元，促使新兴国家硬通货储备增加逾1,300亿美元。

资料图片：2011年8月，美元纸币。REUTERS/Yuriko Nakao

该协会数据显示，“证券投资资金流入(portfolio flow)”2,350亿美元，为三年来最高水准，且较2016年的1,520亿美元增加约三分之一。

新兴市场债券显然备受青睐，在外国资本流入总额当中，吸引逾1,700亿美元进驻，2016年为990亿美元。亚洲为区域当中的首选，占比约一半。

“新兴市场证券投资资金流入创2014年以来最佳年度表现，”IIF在报告中指出。

“这是2012年以来首个日历年当中，没有一个月份出现股票及债券资金合计为流出的状况--这与全球市场全年所见波动率极低的情况相吻合。”

新兴市场去年创下纪录最佳表现之一，MSCI明晟新兴市场指数上扬三分之一，新兴市场本币债券以美元计算的回报率接近15%。

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IIF表示，中国的资本净流出也比较温和，大约为600亿美元，2016年为净流出6,400亿美元。但11月流出规模接近250亿美元，表明年底状况疲弱。该数据包括了所有形式的资本流动。

整体新兴市场11月资金净流出120亿美元，此前三个月都是资金稳定流入。

“尽管下半年资金流入步伐缓慢，但2017年并未像前几年那样出现重大的逆转事件，”IIF称。

IIF还估计，2017年新兴市场央行积累了逾1,320亿美元硬通货储备，而2015年和2016年则均为硬通货储备大量流失。

受货币估值影响扶助，11月硬通货储备增加300亿美元至逾5.6万亿(兆)美元，为连续第11个月增加。

IIF警告称，虽然储备处于逾两年高位，但一些国家的储备可能依然不足，并点名提到乌克兰、土耳其、匈牙利和智利。

计算还显示，如果中国的资本管制“失效”，则中国的官方国际储备也将不足。中国的资本管制目前阻止大量资金流出该国。

“这种担忧或许是中国近来推出资本管制新规的原因。根据新规，个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡合计每个自然年度不得超过15,000美元，”IIF称。

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