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2017年11月1日 / 早上8点53分 / 1 天前

通化金马、金卫医疗寻求竞购澳洲医疗造影服务连锁--消息

1 分钟阅读

路透香港/悉尼11月1日 - 据消息人士透露，两家中国公司也参与了对澳洲医疗造影服务连锁I-MEDRadiology Network的竞购，后者的估值可能超过10亿澳元(7.65亿美元)。

三位消息人士告诉路透，深圳上市公司通化金马药业集团股份有限公司(000766.SZ)和香港上市的金卫医疗集团(0801.HK)可能参与第二轮出价。

其中两位消息人士称，加拿大第三大公共养老基金--安大略省教师退休基金会，以及位于伦敦的私募股权公司璞米资本(Permira)预计也会提交各自的收购出价。

出价有效期截止本月底。

根据研究机构IBISWorld 9月份的报告，I-MED在澳洲拥有近200家诊所，占国内医疗造影服务18%的市场，该市场受到政府的部分补贴。

上述消息人士称，I-MED所有方瑞典私募股权公司EQT Holdings，已经聘请摩根士丹利和Rothschild安排出售。由于交易尚未公开，消息人士要求匿名。

通化金马、金卫医疗、I-MED、安大略省教师退休基金会以及Rothschild的代表未回复路透的置评请求。EQT、摩根士丹利和璞米资本不予置评。

根据EQT的网站，I-MED在2016财年实现6.08亿澳元的营收，未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为1亿澳元。(完)

编译 李春喜 审校 刘秀红

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