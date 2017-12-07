中国经济增长目标与金融稳定诉求相互冲突--IMF

路透北京12月6日 - 国际货币基金组织(IMF)表示，中国应将金融稳定的重要性置于发展目标之上，因追求地区成长目标和协助企业避免大量失业已造成债务飙升，尤其是地方政府的债务水平。

IMF在周三公布的报告中指出，有缺乏协调及系统性风险分析不充分的问题。IMF并建议成立一个金融稳定附属委员会，由央行和三个金融监管机构所组成。

IMF表示，旨在促进就业和经济成长的扩张性货币和财政政策，已导致那些设法避免倒闭的企业以及防止经济蹒跚的地方政府实体的债务飙升。

“防止地方就业大幅下滑并达成地方经济增长目标，显然是主要目标，与金融稳定等其他政策目标相互冲突，”IMF表示。

“监管部门应该强调，金融稳定比发展目标更为优先，”该基金称。

IMF援引国际清算银行(BIS)的估算称，以全球标准衡量，中国信贷与国内生产总值(GDP)之比现处于极高水平，出现金融危机的可能性很高。

IMF称，虽然中国一直采取措施解决债务风险，但控制信贷过度增长需要在国家计划中降低对高GDP目标的重视。正是这种重视刺激了地方政府设立较高的经济成长目标。

但该组织称，近期的重点是社会稳定，这似乎要依赖信贷增长来为企业持续输血，即便这些企业根本无力生存。

IMF称，随着信贷收紧，隐性担保也被取消，中资银行在努力符合巴塞尔协议(Basel)要求的同时，应当逐步提高资本金，以便消化吸收中国经济转型阶段可能出现的损失。

IMF还称，中国金融市场普遍认为隐性担保是存在的，银行通常会补偿散户的损失，贷款方也假设亏损的国企或金融中介会得到救助。

IMF表示，银行还需要持有更多的流动资产。

IMF在今年及2015和2016年曾多次派人前往中国考察，期间会晤了包括央行在内的中国监管及政府机构的领导及官员，根据考察期间的发现作出上述评估。

IMF的这份报告是该组织在1999年开始的金融部门评估计划(FSAP)的一部分。FSAP旨在评估一国金融部门抵受冲击和危机扩散影响的能力，有关中国的评估首次发布是在2011年。(完)