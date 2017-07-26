IMF称欧洲央行应维持刺激政策 呼吁现在退出“为时过早”

路透布鲁塞尔7月25日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，欧洲央行应该“在较长时间内”保持“非常宽松的”货币政策，因IMF预计区内通胀仍会低于欧洲央行的目标。

在欧洲央行为秋季决定是否缩减其刺激计划作准备之际，IMF称，目前要求欧洲央行撤走宽松货币政策“为时过早”，因为消费者物价上涨幅度尚不足够。

IMF在欧元区政策年度评估报告中预计，今年欧元区通胀将达到1.6%，明年放缓至1.5%，不及欧洲央行设定的低于但接近2%的通胀目标。

IMF的预估实际上高于欧洲央行6月发表的最新预估，当时欧洲央行预计今年通胀为1.5%，明年为1.3%。

“通胀长期低于目标水平带来的成本，继续超过通胀短时间高于目标水平所带来的成本，”IMF称。

“因此，过去几季要求欧洲央行撤走宽松货币政策呼声有些“为时过早”，”IMF补充说。德国是对欧洲央行2.3万亿欧元(27万亿美元)印钞计划批评最猛烈的国家。

为扶助通胀持续反弹，IMF呼吁德国和其他高增长欧元区国家支持薪资和物价“强劲增长”，即使这可能令国内通胀在一段有限的时间内升穿2%的通胀目标。

IMF称，欧元区最大经济体德国还应该增加公共投资，此举可能刺激意大利等经济较弱的欧元区国家的经济成长，并推进结构性改革。

与此同时，意大利和其他负债累累的国家应把握经济复苏的机会推进改革，建立缓冲以抵御未来的金融冲击。

IMF周一将欧元区今年国内生产总值(GDP)增长预估上调至1.9%，料明年欧元区经济增幅在1.7%。[nL3S1KF2IH]

**银行和坏账**

IMF称，尽管欧元区前景改善，但仍然脆弱，特别是银行业。

IMF呼吁加快削减银行资产负债表上的坏账，这些坏账妨碍了借贷活动，拖慢了经济成长。

IMF提议欧元区应对坏账设定“激进的削减目标”，顿促“果断地关闭资不抵债的银行。”(完)