焦点：IMF上调今明两年全球经济增长预估 因美国减税料提振投资

路透瑞士达沃斯1月22日 - 国际货币基金组织(IMF)周一上调2018和2019年的全球经济增长预估，称美国大规模减税将提振全球第一大经济体的投资，有助于其主要贸易伙伴国的经济增长。

但IMF在其最新的《世界经济展望》中警告称，美国经济增长可能在2022年之后开始放缓，因减税带来的暂时性支出刺激将开始消退。

国际货币基金组织首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)称，减税可能扩大美国经常帐赤字，令美元走强，并影响国际投资资金流动。

“政治领袖和政策制定者必须牢记，目前的经济动能是由许多因素汇聚而成的，而这些因素不太可能持续很久，”奥伯斯法尔德在达沃斯全球经济论坛上对记者表示。

他指出，经济从减税中获得的收益之后可能以经济成长放缓的方式部分退回，因以投资为主的临时性支出刺激到期，且联邦债务增加将最终拖累经济增长。

IMF总裁拉加德指出，许多国家负债增加“令人担忧”，警告决策者不要自满，称目前是解决其经济中结构性缺陷的时候。

奥伯斯法尔德表示，突然加息可能会引发对一些国家债务可持续性的疑虑，并导致“高”股价出现破坏性修正。

美国总统特朗普去年12月签署了共和党提出的规模达1.5万亿美元的税改立法，取得了他执政第一年最大的立法胜利。这是上个世纪八十年代以来的最大规模一揽子税改计划，将企业税从35%削减至21%，并在一段时间内为大部分个人减轻税负。

**上调中美经济成长预估**

受美国和中国经济成长带动，IMF将今明两年全球经济成长预估上调至3.9%，较10月预估上调了0.2个百分点。

自2007-2009年的上一次经济衰退以来，美国经济一直保持稳定但却不温不火的增长速度。

IMF表示，目前预计美国经济今年成长2.7%，高于10月预估的2.3%，明年预计放缓至2.5%。

“对美国经济成长的积极影响预计将持续到2020年，期间对经济成长的累积提振达到1.2%，”IMF指出，但警告称，2022年后，减税预计将令经济成长放缓几年。

IMF维持新兴市场和发展中国家今明两年经济成长预估，但将中国今年经济成长预估由6.5%上调至6.6%，明年预计放缓至6.4%。

IMF还上修了欧元区经济成长预估，特别是对德国、意大利和荷兰的预估，“反映出国内需求动能增强以及外部需求上升。”

不过，IMF下调了今年西班牙经济成长预估0.1个百分点，指政治不确定性预计将冲击企业信心和需求。

IMF将今年日本经济成长预估上调至1.2%，明年预估上调至0.9%，维持今年英国经济成长1.5%的预估。

IMF还表示，去年欧洲和亚洲的经济活动意外较预期强劲，全球去年经济成长目前估计达到3.7%，较10月预估高了0.1个百分点。

IMF下调南非今明两年经济成长预估至0.9%，因担心政治不确定性。(完)