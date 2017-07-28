IMF称美元估值过高 欧元、日圆和人民币估值与基本面基本相符

路透华盛顿7月28日 - 国际货币基金组织(IMF)周五表示，相较于美国的短期基本面，美元被高估了10-20%，而IMF认为，欧元、日圆和人民币估值与基本面基本一致。

IMF的年度外部风险评估报告显示，外部经常帐赤字越发集中出现在诸如美国等某些发达经济体，而外部经常帐盈余在中国和德国仍然持续存在。该报告是对主要经济体货币汇率及外部盈余和赤字进行年度评估。

IMF报告称，欧元估值与欧元区整体基本面基本一致。对德国而言，相较于该国的基本面，欧元实际有效汇率被低估了10-20%

IMF称，近年美元升值是基于该国经济前景相对强劲，美国的货币政策，与欧元区和日本的政策相悖，以及对特朗普政府推行进一步财政刺激措施的预期。

IMF建议，美国当局应透过降低联邦预算赤字，通过结构性改革来提升储蓄率和经济生产率等举措，来降低目前仍过于庞大的经常帐赤字。

“解决经常帐失衡问题至为重要，因为不妥善应对和实施正确的政策，我们将可能面对以保护主义形式出现的冲击，”IMF研究部门主管Luis Cubeddu在记者会上表示。

Cubeddu说，诸如中国等持续出现经常帐盈余的出口国家，以及诸如美国等赤字增长的负债国家的情况表明，问题是不会自动解决的。

IMF报告称，尽管中国的人民币汇率与基本面基本一致，但IMF模型显示，与期望的政策有很大的分歧，这既有有利的一面，也有不利的一面。IMF称，中国经常帐盈余在2015年和2016年下降后再次增长，需要采取措施降低经常帐盈余。(完)