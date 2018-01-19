德国等国庞大的经常帐盈余助长保护主义气焰--IMF总裁

路透法兰克福1月18日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，世界各地保护主义声浪高涨，德国与一些国家累积庞大的经常帐盈余需负部分责任。

德国对美国巨大的贸易顺差，已招致特朗普政府批评，一些欧元区弱国愈发对自由贸易产生怀疑。

“德国降低经常帐盈余，将有助于降低全球失衡，IMF对全球失衡相当关切，”拉加德在法兰克福一项会议中表示。

“保护主义的声浪与威胁日益猖獗，与一些国家经常帐盈余的累积当然并非毫无关联，”她表示。

本周公布的数据显示，德国2017年的经常帐盈余冠于全球，德国政府今明两年的财政盈余预计也将达到纪录水准。

IMF和欧盟执委会数年来一直呼吁德国增加国内支出及扩大进口。

拉加德周四稍晚接受德国媒体ARD访问时表示，IMF认为目前德国政府收支盈余的水平“不合理”，并称德国加大投资将有助于降低失衡。

稍早时在同一场会议中，德国央行总裁魏德曼为本国创纪录的预算及经常帐盈余做出辩护。

魏德曼说德国需要建立财政缓冲，好帮助国家抵御人口老年化的影响。如果德国政府支出更多是为了帮助邻国，那将是“无用之举”。

“为了降低德国经常帐盈余而去增加公共开支，将可能是无用之举，”魏德曼说。

拉加德在ARD专访中说，IMF支持欧洲央行在通胀未达目标前继续诉诸宽松货币政策的做法，但她说这种政策不能永远持续下去。(完)