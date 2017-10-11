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焦点：尽管英美经济可能放缓 全球经济增长仍有改善--IMF
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2017年10月11日 / 凌晨12点14分 / 7 天前

焦点：尽管英美经济可能放缓 全球经济增长仍有改善--IMF

2 分钟阅读

资料图片：2013年4月，美国华盛顿，国际货币基金组织(IMF)总部的组织标识。REUTERS/Yuri Gripas

路透华盛顿10月10日 - 国际货币基金组织(IMF)周二称，今明两年全球经济将可能保持当前的全面上行趋势，大部分地区的经济增长将抵消美国、英国和印度经济的不振表现。

IMF将今年的全球经济增长率预估上调0.1个百分点至3.6%，2018年的经济增长率预估上调至3.7%，均高于4月和7月的展望，受贸易、投资和消费者信心增长推动。

欧元区、日本、中国、新兴市场欧洲和俄罗斯的经济增长率预估全部被上调。

美国的经济增长前景与IMF的7月报告持平，今明两年的经济增长率预估仍为2.2%和2.3%，因预期中的特朗普政府减税计划还没有真正落实。在IMF的4月报告中，今年美国经济成长预估被下调0.1个百分点，明年预估被下调0.2个百分点，但在7月报告中以同样幅度被上修。

“鉴于巨大的政策不确定性，IMF内部宏观经济预估目前使用政策不变的基本假设，今年4月的“全球经济展望”报告则基于减税带来财政刺激的假设，“IMF在美国经济预估修正说明中称。

特朗普1月上任以来，美国共和党已提出过三项税改提案，特朗普政府的最新努力，目前已因国会政治分歧而陷入泥沼。

IMF指出，由于生产率增长不振及人口组成变化，较长期而言，美国经济增速将放缓。IMF称，美国经济成长潜能仅为1.8%，远低于特朗普及其政府设定的3.0%以上目标。

**欧元区复苏**

2017年和2018年欧元区经济增长预期较7月的预测上修了0.2个百分点，分别达到增长2.1%和1.9%，反映出金融环境宽松和政治风险降低带动出口复苏及国内需求上升。

该报告日期先于西班牙加泰罗尼亚地区出现政治动荡。

IMF警告称，由于生产率偏低、人口老龄化、且部分国家债务高企，欧元区增长因而仍将承压。

IMF之前已将2017年英国经济增长预估大幅下修至1.7%，因该国公投退欧，而且至今退欧谈判仍无结果。

IMF在7月将2017年英国经济增长预估较4月的估值下修了0.3个百分点，此次报告维持最新预期不变。

IMF还上调中国2022年之前的经济增长预估，假设中国政府将维持扩张性政策。IMF预期中国今明两年分别增长6.8%和6.5%，均比7月时的预估提高了0.1个百分点。

IMF警告称，其作出的全球经济展望面临的主要风险可能来自“难以预料的”美国监管、贸易与财政政策，英国退欧造成的破坏，以及各家央行过快升息。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)从2015年底开始已进入升息周期，不过欧洲央行与日本央行尚未放弃负利率和购债政策。

“在发达经济体，货币政策环境应当维持宽松，直到有明确迹象表明通胀回到目标水平...(因为)薪资上涨压力依然疲弱，多数反映了经济中仍然有闲置产能，尚未被(较低的)整体失业率完全消化，”IMF表示。(完)

编译 白云/于春红/王琛/徐文焰；审校 张若琪/蔡美珍/李爽/高琦

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