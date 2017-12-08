港报财经评论：IMF人行鼎力合演，监管好戏在后头--信报12月8日

IMF人行鼎力合演，监管好戏在后头/ 习广思

「股王」腾讯（00700）及平保（02018）连跌多天后，昨天终于识弹，带动恒指回升78点，可惜整体股份跌多过升，市况仍然疲弱。继铜价周二大跌后，昨天内地期货市场上，铁矿石、焦炭、焦煤及一众金属价格均全面大跌，加上A股弱势，反映投资者担心明年经济进一步放缓。国际货币基金组织（IMF）报告指出，大部分内地银行的压力测试都「肥佬」，中小内银股几乎全跌。

根据IMF的测试，在较严峻的经济条件下，在内地33家银行中，有27家会出现资本不足，需要增资救急，至于四大国有银行的一级资本充足比率，则仍达至法定水平。由于部分数据是由人民银行提供实物资料，以及在人行总部内进行研究，所以结论应有一定可靠性。

压力测试的成绩很视乎测试采用的假设有几辣，今次所用的假设包括2017年至2018年两年间GDP累跌7.3个百分点，大量特别关注贷款中，有部分会变成呆坏账，令呆坏账比率升至9.1%（目前为1.7%），整体银行业的资本充足比率会由目前的10.3%跌至7.2%。当中，中小型内银及城商银行更不堪，只得3%至5%。

在如此严峻的环境下，IMF预测中国银行业须增加的资本相当于GDP的2.5%。中国银行业的资本比率一向低于欧美，甚至连一些发展中国家的银行都不如，抵御经济突变的能力自然较弱。

这份报告的测试结果十分骇人，发生的机会率却不高，像GDP这样急速放缓，达基线的两个标准差，真是难以想像。人行协助IMF进行这项金融稳定评估，背后动机可能是为加强银行监管铺路，清除政治阻力。

IMF指出，自2011年起，中国的金融系统在规模及复杂性上有巨大增长，金融资产占GDP比重由263%升至2016年的逾467%，银行系统内的增长主要来自股份制银行、城市商业银行及农村商业银行，反而四大国有银行的资产增长与GDP升幅同步，该比例维持稳定。大家数下这几年有多少家地方银行来港集资上市便知一二，地方政府为催谷本地经济及就业，向其融资平台公司及地方企业开水喉放贷，以支持经济发展，做出良好政绩。

IMF所谓的复杂性，就是理财产品在几年间大行其道，理财产品余额占GDP的比重，由2010年的7%升至2016年的39%，扩张速度相当惊人。这些理财产品结构日趋复杂，透明度低，资金往往流向房地产或受到监管当局限贷的产能过剩行业，中小型银行约一半的资产不再是贷款而是投资组合，亦即以理财产品名义借出。IMF认为，这类绕过政策的信贷目的正是延续旧经济的寿命，使生产力日降。

报告内容数据详尽，很值得投资中国股票的人细阅，当中提到的问题，人行应该完全掌握，习大大在中共十九大所发表的报告，有不少内容例如去杠杆及要求经济求质不求量，也是针对这些问题，但这是一个政治问题，怎样落实到地方、怎样面对经济放缓后遇上的种种社会压力才是关键，明年经济增长目标进一步降低已无悬念。内地本月将召开中央经济工作会议，明年吹乜风，可能已在市场发酵，近两日铜价及铁矿石价格急跌，或是一个启示。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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