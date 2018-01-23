国际油市：油价上涨，IMF上调经济增长预估及产油国限产予以支撑

路透新加坡1月23日 - 油价周二上涨，经济稳步增长，以及石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的产油国继续减产，支撑油价。

0756GMT，布兰特原油较上日收盘价涨0.35美元或0.5%，报每桶69.38美元，距离1月15日创下的三年高点70.37美元不远。

西德克萨斯中质油(WTI)期货较上日结算价涨0.36美元或0.6%报63.93美元。美国原油在1月16日触及2014年12月以来高点每桶64.89美元。

交易商称，原油市场总体受到了经济增长稳健的良好支撑。

受美国和中国经济成长带动，IMF周一将今明两年全球经济成长预估上调至3.9%，较10月预估上调了0.2个百分点。

法国巴黎银行在研究报告中指出，“经济前景和寒冷天气导致石油需求加快增长，促使库存继续跌向OPEC的五年平均水平目标。”

“2018年多数时间市场大体保持平衡，但第四季库存将会上升，”该行并称，已将今年油价预期每桶上调10美元，美国原油和布兰特原油均价料分别为每桶60和65美元。

但也出现了价格可能出现调整的迹象。

炼油利润大跌的情况最初是在亚洲，现在欧美地区也已出现，这是原料价格上涨，以及成品油供应过多的结果，预示着未来原油购买订单会下降。

巴克莱称预计今年布兰特原油平均价格在每桶60美元。(完) (编译 王琛/王颖；审校 张明钧/于春红)