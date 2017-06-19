焦点：IMF称日本需坚持财政和货币政策刺激 逐渐淡出购债承诺

路透东京6月19日 - 国际货币基金组织(IMF)敦促日本避免撤走财政政策刺激，并称若经济面临的风险成真，日本应进一步放松货币政策，警告称疲弱消费仍易受外部因素冲击。

IMF表示，日本央行应维持超宽松政策，同时应把重点放在以收益率曲线控制政策来限制长期利率上面。

IMF表示，为明确这种立场并加强政策沟通，日本央行应“逐渐淡出”以每年80万亿日圆的速度增加公债持仓的宽泛承诺。

“如果下行风险实质化，那么日本央行应仔细调校其收益率曲线政策，以提供额外的货币宽松，”IMF在对日本经济的年度评估报告中写道。

IMF第一副总裁利普顿则对媒体称，通过降低市场波动和稳定收益率曲线，日本央行的新货币政策框架已经取得了部分成功。

“我们对(日本央行)货币政策立场感到满意。近期货币政策的变化是正确的、有效的做法，”利普顿在新闻发布会上说。

“重要的是维持已经出台的策略，并伴之以结构性和财政计划，”他说。

IMF还呼吁日本把近期财政立场维持在中性，并避免在2018年撤出刺激措施。

该组织称，日本应逐步提高消费税，直到税率至少达到15%，而且应“尽快”启动该程序，从而既能刺激经济增长，又能实现在中期内整顿财政的目标。

“按照现行政策，财政支持将在2018年结束，外加外需扩张幅度变得更小，会导致经济增长不及2017年的一半，”IMF在评估日本经济的第四条约年报中称。

“没有额外支出，财政立场在2018–20年会变为紧缩，这也与计划在2019年10月上调消费税有关。”

日本的消费税目前为8%。政府已誓言在2019年10月将消费税上调至10%。

IMF称，日本还需要加快改革，以提高生产率、让就业市场多元化并增加企业投资。

根据去年采行的新政策框架，日本央行目前目标瞄准利率，而非印钞的速度。

但央行同时还维持以每年80万亿日圆速度购债的宽松承诺不变，部分原因是安抚央行政策委员会中支持积极购债的委员。(完)