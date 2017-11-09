综述：IMF和日本央行委员一致认为日本经济仍需要宽松政策的刺激

路透日本东京/宫崎市11月8日 - 国际货币基金组织(IMF)周三敦促日本保持其大规模货币刺激，以推高消费者物价，这呼应了一日本央行委员的观点，并巩固了日本货币政策将保持宽松的预期。

资料图片：2012年10月，日本东京，国际货币基金组织(IMF)年会会场的该组织标识。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

IMF总裁拉加德表示，日本央行总裁黑田东彦承诺，在通胀达到2%目标前将保持宽松货币政策，这是正确的做法。

“日本央行决策者的一大优点是，在政策沟通中观点鲜明，决心坚定，毫无疑问，日本央行总裁黑田东彦做到了这一点，”拉加德周三告诉路透。

一段时间以来，外界对日本央行的批评声甚嚣尘上，指责其规模庞大的资产购买计划，导致市场扭曲，将东京证交所股价推升至不受经济基本面支持的水平。日经指数本周触及近26年高位。

尽管美国联邦储备委员会(FED/美联储)和欧洲央行已开始着眼于退出危机时期的政策模式，但由于通胀仍远低于其目标，日本央行表示，现在撤走刺激举措为时尚早。

日本央行审议委员布野幸利周三也为资产购买计划辩护，称他认为目前无需放慢每年购买6万亿日圆(530亿美元)交易所上市基金(ETF)的步伐。

“股价并未显现出过热的迹象，”布野幸利在宫崎县的一次新闻简报会上表示，并称股价如此大幅攀升是“非常有利的”。

**政策调整的空间**

尽管外界要求黑田东彦加大沟通透明度，给市场提供更多日本央行可能如何撤走刺激举措的线索的呼声与日俱增，但市场认为，在明年4月五年任期结束后，黑田东彦连任的可能性很大。

总裁职位的竞争者之一，日本首相安倍晋三的一位亲密助手日本驻瑞士大使本田悦朗表示，央行需要一位新领导人来重建政策机制。

“你会如何看待，(黑田东彦)出任央行总裁近五年来，核心核心通胀仅微幅增长的事实，你会如何评价这位只作出了这么一点点成绩的总裁，”本田悦朗对路透表示。

与此同时，曾担任汽车行业高管的布野幸利排除了近期撤走刺激举措的可能性。他表示，日本央行应警惕长期实施宽松货币政策可能产生的副作用。

“我们并未假设，在达到2%的通胀目标前，我们不会对各项政策工具作出任何调整，”他说。这番讲话为在采取其它行动前，对政策框架进行微调埋下了伏笔。

布野幸利的讲话反映出，由于刺激计划的成本不断增加，回报率不断降低，在日本央行内部，认为下一步行动应为逐步撤走，而非加大，刺激力度的观点正在不断升温。不过，对于应何时、以及如何调整政策，决策者意见分歧。

拉加德指出，全球主要央行的政策路径背道而驰，并未导致资金大规模、破坏性地流出亚洲市场，这要归功于央行决策者对政策调整进行了谨慎但明确的沟通。

“我们认为，这些条件有助于确保货币政策调整不会引发不必要的资本流动，”她说。

在去年实施的政策框架下，日本央行的政策指引是，短期利率为负0.1%，10年期公债收益率在0%左右。央行还将购买公债和风险较高资产，其中包括ETF。(完)