焦点：IMF总裁称贸易战下无赢家 部分国家不守WTO规矩

路透巴黎3月7日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三表示，贸易战下没有人会是赢家，警告称美国实施进口关税若引发其他国家跟进祭出贸易壁垒，经济冲击将会相当严重。

2018年2月15日，法国巴黎，IMF总裁拉加德出席一次记者会。REUTERS/Charles Platiau

美国总统特朗普重申就钢铝进口课征高额关税计划，警告若欧盟报复，将对进口欧盟汽车征收”高关税”。

拉加德在法国RTL电台表示，”如果不只是美国采取行动，其他受影响最大的国家，特别是加拿大、欧洲及德国也进行报复的话，宏观经济影响将相当严重。”

特朗普的讲话引发美国贸易伙伴对其发出犯规的指责，美国议员和企业也对可能爆发针锋相对的贸易战、从而损及美国经济提出警告。特朗普曾说，由于美国拥有庞大的贸易逆差，美国将赢得这场战争。

“在这场所谓的贸易战中，受相互提高进口关税的影响，没人会赢，人们将发现会双输，”拉加德补充称，她希望特朗普不会实现关税威胁。

美国白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)周二宣布他将辞职。柯恩原是一位华尔街银行家，他反对美国总统特朗普对进口钢铝征收高额关税的计划。

“如果全球贸易受到此类措施(关税)的危害，这些措施将变成拉低增长和拖慢商业活动的媒介，这对经济增长的影响会是很可怕的，”她表示。

拉加德表示，她觉得白宫并没有认真考虑到遭报复的风险。

但拉加德暗示，特朗普扬言课征关税或许是有道理的，她表示，是有”一些好理由”对当前情况表达不满。

“世界上有一些国家并未遵守世界贸易组织协议规定，要求技术转让。中国是很突出的例子，但它并不是有这类做法的唯一国家，”她称。

拉加德指出，国际贸易是经济成长、创新及竞争力的发动机，她警告，贸易所面临的任何威胁，都对全球成长构成风险。

“看起来是两个阵营在为是否实施这样的措施而你争我斗，其中一个阵营占据了上风，”她表示。

拉加德还对收入不平等加剧发出警告。

“过度不平等现象恶化，是经济持续增长的一个阻碍，”她说。

拉加德称，政府需将财政、社会、教育和保健等政策落实到位，以抗击不平等现象。(完)