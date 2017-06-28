IMF下调今明两年美国增长预估 称特朗普财政刺激前景仍不确定

路透华盛顿6月27日 - 国际货币基金组织(IMF)周二将美国2017和2018年经济增长预估均调降为2.1%，去除对特朗普政府减税和财政刺激计划将提振美国成长的假设。

IMF在对美国经济政策进行评估后发表的一份声明中称，特朗普政府不太可能实现将经济增长年率在较长时间内维持在3%以上的目标，部分因为劳动力市场已经处于与充分就业相一致的水平。美国经济去年增长1.6%。

基于预期的减税和新联邦支出举措带来的提振，IMF在今年稍早将美国今明两年增长预估分别调升至2.3%和2.5%。

但考虑到特朗普的减税计划仍缺乏细节，而且政府在5月底向国会提交报告中建议缩减政府支出3.6万亿美元，上述假设似乎已经不成立。

“我们去除了有关财政刺激的假设，因为目前美国国会拿到的预算报告中，是预计在未来几年将进行重要的财政整固，”IMF西半球业务部门主管Alejandro Werner在记者会上说道。

“看看美国的数据，这些政策不太可能为经济增长贡献近一个百分点。”

特朗普去年在竞选中承诺，当选后会快速减税、放宽监管并增加基础设施支出，令诸多分析师和投资者提升了他们对美国经济增长的预期。

但白宫的税改计划仍缺乏细节，特朗普的顾问在试图争取到国会中财政保守派共和党人的支持。

IMF称，特朗普的预算削减支出，对中低收入家庭造成了不成比例的影响，并称这“似乎不符合促进全美民众的安全与繁荣的预算目标。”

相反IMF建议，税收政策应可提高联邦税收与国内生产总值(GDP)的比率，更均衡减税应能增强社会安全网的效率，并包含控制医疗成本升高的措施。(完)