IMF总裁拉加德称中国需要采取更多措施来削减钢铁产能

路透印尼日惹市3月1日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，中国应该更快和更有效率地减少钢铁和煤炭行业的过剩产能，在美国准备课征新关税之际听取IMF的建议。

拉加德在接受路透采访时发表了上述谈话。这次采访几小时后，美国总统特朗普表示，下周将正式宣布对进口钢材和铝分别征收25%和10%关税。

这是根据冷战时期的美国一项国家安全贸易法实施的关税，部分针对中国的过剩产能。中国钢铁产量占全球一半以上，并因大量低价出口冲击全球市场而广受批评。

尽管由于以前的反倾销税，中国钢铁很少直接运抵美国港口，但美国钢铁业高管表示，中国钢铁仍然通过第三国广泛运往美国。

拉加德说，IMF多年来在中国经济年度评估报告中不断呼吁中国削减过剩钢铁产能，”以及能源产业—煤炭业(的产能)。”拉加德反对单边关税行动，呼吁尊重国际贸易规则。

IMF上一次在去年8月发表的评估称，钢铁及其他行业产能过剩，不仅会造成与贸易伙伴的关系紧张，也会损害到中国经济中期增长前景、环境和金融稳定。IMF称，中国的产能削减目标似乎把已经停产的钢厂也计入了关闭数字。

“他们已经开始落实一些必要的重组，但还有更多工作有待完成，”拉加德说。“所以我认为，以更加高效快捷的方式来考虑产能过剩问题，肯定是个不错的做法。”

拉加德并未明确说明应该如何做到这一点。(完)