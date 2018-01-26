中国成普惠金融最大受益者 2020年收入料增634亿美元--安永

路透上海1月26日 - 国际会计和咨询公司安永周四稍晚发布调研报告称，若将全球60个新兴市场尚未享受金融服务的消费者和中小微企业纳入金融服务范围，全球银行业收入有望每年增长2,000亿美元，中国将是最大受益者，预计2020年收入可增长634亿美元，增幅全球第一。

报告指出，亚太区银行普惠金融的发展潜力尚未得到充分释放，普惠金融的发展有望助推亚太区新兴市场银行在2020年实现年度收入增长880亿美元。

安永大中华区金融服务部主管陈凯指出，非政府机构、电子商务公司、金融科技公司、零售商和电信公司提供的更多的金融服务，对于推动普惠金融发展具有直接影响。其结果是，能够获取多种渠道资金的生机勃勃的初创企业成为推动普惠金融发展的重要力量。

他说，“中国领先的互联网和移动支付平台提供的数字化金融极大地帮助小商户增加了销售收入并获取融资，同时也为低收入群体进行金融投资创造了便利，这些都大大促进了中国等新兴市场普惠金融的发展。”

他还指出，另一个潜在的重大机遇是向中国的农村农业领域发放更多信贷。农业为中国的国内生产总值（GDP）做出大约10%的贡献，而向农业领域发放的贷款仅占商业银行信贷组合的1%。通过发展具有创造性的信用分析技术，中国银行业可推动向中国农业领域发放贷款，帮助填补3万亿元人民币的农业融资缺口。

报告指出，普惠金融不仅仅是企业责任目标，对于亚太区新兴市场的金融机构来说，也是一个战略增长机遇。普惠金融不仅能对金融机构的利润情况产生积极影响，而且有益于个人和当地经济发展。如果银行没有抓住这一有利的增长机遇，创新型非银行金融机构将填补市场空缺。

目前，亚太区零售银行客户渗透率为65%，安永预计截至2020年，这一数据有望升至74%。在采用技术引领的创新并拥有明晰的金融稳定支持性政策框架的市场中，银行将迎来最大的普惠金融发展机遇。（完）