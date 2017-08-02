调查：印度央行料降息至逾六年半低点 但面临进一步降息的压力

路透孟买8月2日 - 在通胀大幅下降后，印度央行周三有可能将主要政策利率下调0.25个百分点至逾六年半低点。问题在于，一向行事谨慎的印度央行会不会暗示准备进一步降息。

路透调查中56名受访分析师中有40位预测央行会将附买回利率下调25个基点至6.0%--2010年11月以来低点，因食品价格下跌令6月消费者通胀降至逾五年低点1.54%。

这远低于央行4%的通胀目标，及其估计的4-9月通胀区间2.0-3.5%，招致政府及其它机构施压，要求其周三降息50基点或暗示今年稍晚将再度降息25基点。

此前央行曾警告称，鉴于食品价格的季节性反弹以及政府工作人员的加薪计划，通胀可能加速。

继续保持审慎立场，可能使央行与一心追求加快经济成长的政府关系紧张。印度1-3月经济成长为6.1%，以全球标准来看虽然不错，但却是两年来的最小增幅。

YES Bank首席经济分析师Shubhada Rao表示，降息50基点“效果会更明显，”通胀正处在温和态势下，不过她补充说，央行可能采取更加慎重的做法。 YES Bank已经将2017/18年平均通胀预期从4%调降至3.5%。

市场亦不愿过于押注央行会更积极地降息，路透访问的多数分析师预计，周三之后附买回利率将在长时间内保持在6.00%。(完)