调查：印度2017/18财年经济料增长7.3% 重新成为增长最快国家

路透班加罗尔7月19日 - 一项路透调查显示，印度今年将重新获得全球主要经济体中增长最快国家的殊荣，在一定程度上受新税制带来的益处推动，另外也受到印度央行料将降息的支撑。

印度从7月1日开始实施商品与服务税，这提振了分析师对该国经济前景的看法。

这一全国统一实施的新税将取代中央和地方政府的重复征税。受访分析师一致表示，新税对长期国内生产总值(GDP)增长将产生正面或非常正面的影响。

接受路透调查的35位分析师的预估中值为，印度截至2018年3月财年的经济增幅料为7.3%；印度经济在2017年初大幅放缓，受去年政府废除大面值钞票影响。

虽然这一增幅低于之前一次调查预估的7.5%，但好于国际货币基金组织(IMF)预计的7.2%。

这也高于路透调查的分析师对中国经济增幅给出的预估。分析师预计，中国经济在2017日历年将增长6.6%。

“商品与服务税取消了税收壁垒，并打造了统一市场，进一步提高了出口商的竞争力，并在整体上降低了在印度经营的难度，因此可能在中长期内将国内生产总值(GDP)增幅拉高1-2个百分点，”HDFC Bank的资深分析师Tushar Arora说。

印度6月零售价格同比升幅放缓至1.54%，为逾五年来最低升幅，但在2018年中之前料将再度上升。

鉴于通胀率目前远远低于目标，印度央行料将在8月2日的政策会议上降息25个基点。该央行之前一次降息是在2016年10月，当时降息25个基点至6.25%。

印度央行在今年年初将货币政策立场从宽松转为中性，但考虑到零售价格升幅大幅下降，该央行在6月软化了政策立场。

分析师认为，在8月可能降息后，印度央行至少在明年底前都将按兵不动。(完)