调查：本财年印度GDP增速或降至四年最低6.7%

路透班加罗尔10月25日 - 周三公布的路透调查显示，本财年印度经济增速可能放缓至四年来最慢，因为政府废止大额纸币流通的命令以及新的商品与服务税(GST)破坏了企业活动并打击了消费者需求。

根据路透访问的30位分析师预测，截止2018年3月财年印度经济预计增长6.7%，为自2014-15财年引入新的GDP计算方法以来最慢。

本次调查在10月12-24日之间进行，正好在印度宣布对国有银行补充324.3亿美元资本的计划之前，该计划旨在解决拖累经济增长的一个重要问题。

虽然这次路透调查预测的增长率与国际货币基金组织(IMF)将稍早的增长7.2%下修后的数字一致，但与路透调查7月时预测的7.3%下滑很大。

尽管经济活动预计将全面且明显下滑，但仍将仅次于中国。

回答了额外问题的23位受访者中，除了三位之外，其余人都认为，印度政府在短时间内对经济做出了太多的大幅改变，比如废钞和实施商品与服务税(GST)，这降低了对经济增长的预期。

“废钞真没必要，还带来了巨大的不良影响。经济还没能从废钞带来的打击中复苏，接着又来了个GST，”法国兴业银行副总裁兼印度经济分析师Kunal Kundu说。

就在部分经济数据有所改善带来对废钞影响已被消化的希望时，企业对7月1日实施GST之后的商品服务定价又感到无所适从。

尽管经济增长预期不振，但印度央行预计将维持关键政策利率不变直到2019年中期，其工作重心将放在稳定通胀方面。

最新的路透调查显示，印度当前财年的平均零售通胀率料为3.5%，持平于7月预估中值，但低于央行的中期目标4.0%。

印度通胀率在2018-2019年期间料平均为4.5%，前次调查预估为4.3%。(完)