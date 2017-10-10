OPEC秘书长呼吁美国页岩油生产商帮助抑制全球石油供应（更新版）

(新增细节和背景信息)

路透新德里10月10日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周二呼吁美国页岩油生产商帮助抑制全球石油供应，并警告称明年或许有必要采取非常规措施，在中长期内维持市场的平衡。

巴尔金都表示，“我们敦促在北美页岩油产区的朋友们，以严肃的态度分担减产的责任，这正是从当前供应推动的特殊周期中体验到的一个教训 。”

巴尔金都是在新德里参加一个会议时发表上述讲话的。

虽然OPEC和俄罗斯等其他产油国今年已减产以支撑油价，但美国石油产出年内迄今却增长了近10%，主要是页岩油开采增多。巴尔金都表示，他希望新的生产方，不仅是指美国页岩油开采者，都能够加入减产行动。

沙特阿拉伯周一将11月原油生产配额调降56万桶/日，遵循其在减产协议中所做的承诺。不过，沙特计划11月出口原油略超过700万桶/日，高于夏季期间的低出口水平，当时沙特国内用油需求达到高峰。

巴尔金都周日称，OPEC和其他产油国明年或许有必要采取非常规措施，以实现市场再平衡。

展望未来，他预计到2040年，石油和其它化石燃料在全球能源中的占比将为70%。他的这个乐观估测与大多数分析师的意见相左，分析师大都认为化石燃料的占比到2040年将降至70%以下，因可再生能源和电动汽车将更加普及。（完）