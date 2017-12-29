印度财政部将加密货币比作“庞氏骗局” 对投资者发出警告

路透新德里12月29日 - 印度财政部周五就比特币等加密货币交易的风险向投资者发出警告，称数字货币投资如同“庞氏骗局”。

印度财政部在一则声明中称，加密货币在印度不是法定货币，没有获得监管批准，也不受保护，但声明并未宣布完全禁止加密货币或对其设置任何限制。

声明还称，投资者和交易这类数字货币的其他参与者这么做“要完全自行承担风险，最好应该避免参与”。

声明还说，“出现庞氏骗局中所见的投资泡沫的风险切实存在而且还在加大，”投资者可能会经历突然而来且持续的崩跌。

庞氏骗局是利用新投资人的钱来向老投资者支付超高回报的一种骗局。

印度财政部还警告称，加密货币的加密交易可能会被用于非法活动，比如“资助恐怖主义、走私、贩毒和其他洗钱行为。”

印度目前尚无加密货币相关监管规定，而且和其他全球决策者一样，该国也在寻求理解该如何去监督这个很多人认为是投机泡沫的市场。

“当成千上万人因加密货币亏了钱时，只单纯给予忠告并不够，”网络专家、印度最高法院律师Pavan Duggal称。

“政府有主权义务制定法律框架来规范加密货币，保护真正的投资者，”他并称。

上周，印度资本市场监管机构称，正在与政府和央行就如何规管加密货币进行磋商。(完)