印度2017/18年度将增加举债5000亿卢比 财赤目标可能落空

路透新德里12月27日 - 印度政府本财年将新增举债5,000亿卢比(77.9亿美元)，这一数字高于预期，可能导致该国四年来首次突破财政赤字目标，并冲击股市和债市。

在财政部周三宣布该消息数周前，美国穆迪投资者服务公司(Moody‘s)上调了印度的主权信用评级，为将近14年来首次，让莫迪政府颇感振奋。之前政府坚决表示要遵守财政纪律，但不会影响经济成长。

分析师表示，举债增加是一项“负面影响”，可能使财政赤字与国内生产总值(GDP)的比值提高至3.5%，高于财长杰特利(Arun Jaitley)宣布的3.2%目标。

印度联邦政府在截至10月的八个月中已经支出了超过2,000亿美元，约占预算支出的60%，而税收目标仅完成48%，因此政府将不得不额外筹措资金。

7月推出的商品与服务税(GST)使企业的纳税申报更加复杂，对经济造成冲击，导致印度政府税收减少。

穆迪印度子公司ICRA经济学家Aditi Nayar称，举债增加可能会导致“财政状况小幅恶化”，因政府可能无法达到其税收目标。

“考虑到黯淡的收入前景，坚持财政整顿计划将导致支出压缩，抑制第一季度预期中的经济增长复苏，”Nayar说。

印度国家转型委员会副主席Rajiv Kumar称，举债意在“鼓励经济复苏生机”。

“经济健康比达到任何财政赤字目标都更为重要，”他对ET Now新闻频道称。

新德里智库印度国家公共财政与政策研究所经济学家N.R. Bhanumurthy称，税收下降后政府进入一个“未知领域”。

“无论如何，商品与服务税推出后，3.2%都不再是一个现实的财政赤字目标。”(完)