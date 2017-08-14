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（更正）2017年印度黄金进口料反弹 归功补充库存及季风季销量--炼金商
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2017年8月14日 / 上午9点51分 / 1 天前

（更正）2017年印度黄金进口料反弹 归功补充库存及季风季销量--炼金商

路透新闻部

1 分钟阅读

（更正：第一段译文有误，改为“2017年印度黄金进口料上升三分之一”，非“2017年印度黄金料上升三分之一”。）

路透帕纳吉8月13日 - 印度一家主要炼金商对路透称，2017年印度黄金进口料上升三分之一至750吨，因珠宝商补充库存，且季风季降雨良好料提振农村地区在即将到来的节日季需求。

全球第二大黄金消费国进口增加料支撑国际金价。黄金现在近两个月最高水平交投。

“需求和进口继去年受到冲击后在恢复正常。珠宝商去年去库存后又补充库存，”印度最大的炼金商MMTC-PAMP India常务董事Rajesh Khosla称。

据世界黄金协会(WGC)，印度2016年进口557.7吨黄金，为13年最低。该国黄金进口仅次于中国。

咨询公司GFMS初步数据显示，2017年1-7月印度黄金进口较上年同期增加一倍多，至550吨。

不过Khosla在帕纳吉举办的国际黄金会议间隙称，未来几个月进口增长可能放缓，因今年珠宝商补充库存比往年早，因担心税费上调。

“今年季风季降雨正常。这可能提振农村在节日期间的需求，”新加坡一家向印度提供黄金的主要银行的官员称。

印度三分之二的黄金需求来自农村，这里通常用首饰来存储财富。

截至12月的季度通常占印度黄金销售的约三分之一，因为婚礼季在此期间开始，排灯节也落在此期间，这时购买黄金被认为是吉祥的兆头。(完)

编译 王丽鑫；审校 艾茂林

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