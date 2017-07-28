调查：通胀低迷料将促使印度央行下周降息

路透班加罗尔7月28日 - 路透调查显示，印度央行在8月2日开会时料将决定降息，应对通胀率远低于目标的局面，但经济逐步改善可能让该央行在此之后较长一段时期内按兵不动。

印度过去三个月消费者通胀明显放缓，已经让外界要求央行进一步放宽货币政策的呼声增强。印度央行在年初时将政策立场从宽松转为中性。

政府去年末废除高面额纸币后消费者支出疲弱，加上食品价格下跌，使得通胀率在过去八个月一直低于央行4%的中期目标。

6月通胀率更是降至逾五年来最低。

“通胀率近期大幅下滑，很明显让印度央行大感意外。无疑，再次降息的舞台已经搭好，”法国兴业银行的Kunal Kumar Kundu称。

“雨季降水情况正常、原油价格下跌、产能利用情况欠佳以及本币强势，都表明印度整体通胀不存在太多有利因素。”

7月24-27日接受路透调查的56位分析师中，有40位预计印度央行会在下周三将附买回利率下调25个基点至6.0%。还有两位称，该央行将降息50个基点。

只有14位分析师预计无变动。

印度央行还料将把附卖回利率下调25个基点至5.75%。该央行上次下调附卖回利率是在2016年10月。

不过预计在8月2日降息之后，印度央行将至少在2019年之前一直维持政策不变，因为该国经济成长料将加速。印度股市目前处于纪录高位，在一定程度上也是归功这一预期。

上周进行的另外一项路透调查显示，印度经济本财年将增长7.3%，再度成为增长最快的全球主要经济体，这部分归因于新税收体系带来的提振。

一些分析师还表示，印度新的商品与服务税可能会带来服务价格的上涨。这有可能会推升核心通胀。印度核心通胀率多年来一直维持在4%以上，成为印度央行的一大主要担忧因素。

“下周有可能是本财年最后一次降息，因为通胀似乎已触底...通胀轨迹可能从2017年7月开始呈现上行，”AK Capital研究分析师Himanshu Varshney称。

根据最新的路透调查，印度明年的通胀率料将升至4.7%。(完)