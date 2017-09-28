（更正）焦点：印尼在与自由港股权之争中获胜 该案将成为其他跨国公司参考

资料图片：2017年8月，印尼雅加达，印尼财政部长英卓华（中）、自由港执行长Richard Adkerson（左）和印尼能源与矿产资源部长伊格纳斯·乔南在记者会前进行交谈。REUTERS/Darren Whiteside

（更正9月27日发稿：因译文有误，正文第七段改为“包括准点运行情况”，非“包括计时设备在内”。）

路透雅加达9月27日 - 对许多印尼人来说，从投资银行家转身成为能源与矿产资源部长的伊格纳斯·乔南(Ignasius Jonan)是个真正高效的人。

自接管矿业几个月以来，乔南已经取得了一场更大的胜利：历经数月艰苦的谈判，从美国矿业巨头自由港(FCX.N)手中将Grasberg铜金矿的多数股权收回来。这是全球最大的铜金矿之一。

外资对印尼矿山的控制是许多印尼人的痛点，他们认为这是独裁时代的遗留，当时执政的精英阶层达成了这些损公肥私的卑鄙交易，瓜分了国家宝贵的资源。

与自由港8月29日达成的框架协议被视为是印尼的一场胜利，也是总统佐科政治上的胜利。自由港同意转让部分股权给印尼股东，将持有的股权从逾90%削减至不到50%。

这个协议向该领域的其他跨国公司彰显了印尼想要夺回矿业权益的决心，这是该国2009年推出新矿产法的部分动机。该法的目的是用新的采矿许可体系替换旧有的矿业协议，以此削减矿商对于业务拥有的法律权益。

乔南、印尼自由港(Freeport Indonesia)以及自由港均不予置评。

现年54岁的乔南之前是一名银行家，在上任能源与矿产资源部长时对资源行业知之甚少，但佐科看中的是领导谈判所需要的品质，一个果敢又有原则、有决心完成工作的谈判家。乔南之前对印尼国家铁路公司完成整改，扩大并改善了荷兰殖民时期的铁路网，包括准点运行情况。

乔南在2014年被任命为运输部长，但是与佐科发生冲突，两年后被剔除出内阁。不过曾形容乔南“顽固不化”的佐科并没有将其弃用，而是邀请他担任能源与矿产资源部长，去牵头与自由港的谈判。

前能源与矿产资源部官员Mangantar S. Marpaung称，重要的是，佐科认为乔南“值得信赖”，能够说到做到。指的的佐科对于乔南高标准完成项目原则立场的认可。

乔南将财政部长英卓华(Sri Mulyani Indrawati)拉入谈判队伍。英卓华是前世界银行常务董事，也是佐科内阁中国际知名的技术专家。她不予置评。

据知情消息人士称，他们的谈判比印尼之前众多类似谈判更有原则。之前的谈判中，由于对方商人寻求对矿产部分所有权提出要求，重点通常会被带偏。出于公开谈论该谈判的敏感性，这些消息人士不愿具名。

“印尼财政部长英卓华的介入，对所有人而言都是协议能够达成、或将要达成的明确信号，”一位消息人士说道。此人是驻雅加达的美国商界人士，密切追踪着谈判进展。

达成框架协议后，现在的任务是确保达成最终协议。

自由港执行长Richard Adkerson承认，公司在谈判中作出了重大让步。除了放弃多数所有权，自由港还同意让印尼增加收入，建一家冶炼厂加工该矿的部分产出，并到2031年向该矿投资200亿美元；而总统佐科原本告诉过乔南，这些措施不存在让步余地。

Marpaung称，达成最终协议可能耗时数月，双方将就自由港的股权估值进行谈判，其估值在一定程度上由矿山的未来获利及其商业储量决定。

在自由港的全球储量中，Grasberg的3,000万磅铜矿储量占到三分之一。

印尼政府与自由港已举行了约20次会谈。乔南8月时对路透表示，把自由港当一个普通企业对待是十分重要的，因为“他们不是主权国家。我们不是在与一个国家打交道。”

起初谈判并不愉快。1月印尼叫停了自由港的铜精矿出口，试图迫使其接受印尼的新矿业法。

一个月后，Adkerson威胁要进行国际仲裁，这会令谈判停滞数月。他对记者称，印尼试图实施的这些规定，“其实就是变相没收”。

乔南在接受路透采访时予以反驳，称政府“随时准备”上法庭。

**回到正轨**

到了3月，双方都承认他们正在损失大量的收入，因而都希望化解紧张局势。

自由港获得了“特殊采矿许可”，被允许恢复出口。

一位知情人士称，乔南和Adkerson于7月26日在休斯顿瑞吉酒店(St Regis)举行早餐会时，只剩下税收和特许使用权费问题没有解决。

Adkerson在8月签署框架协议时，穿了一件色彩明艳的印尼蜡染衬衫，这是他们之间关系改善的一个迹象，与他在2月新闻发布会上身穿黑色西装的形象形成鲜明对比。

但总统佐科的获胜可能是有代价的。大型投资者关注自由港的谈判进展，以此来衡量他们在印尼获得新合同需要做出多大的让步。

“如果他们想吸引外资，那这对印尼将没有太多帮助，”纽约独立投资研究公司CRFA分析师Matthew Miller称。(完)