《RUSSELL专栏》印尼豪雨使中国煤炭进口泡汤 供需面刺激价格劲扬

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿7月6日 - 最近一段时间亚洲动力煤价格涨势强劲，这是受中国需求和主要出口国供应中断共同推动所致，但这些因素带来的只是暂时刺激，而非结构性的改变。

澳洲纽卡斯尔港现货煤炭价格周三收在每吨87.90美元，自5月中以来累计上涨了23%。纽卡斯尔是全球最大的动力煤出口港。

虽然年线仍为下跌，但最近的涨势已将纽卡斯尔煤炭价格推至去年年底时的每吨93.50美元附近。

这波强劲涨势似乎是有供需基本面的支撑。船只追踪数据显示，今年6月中国海运煤炭进口量有所下降。中国是全球最大的煤炭进口国。

根据汤森路透Supply Chain and Commodity Forecast整理的船只追踪和港口数据，中国6月海运煤炭进口量总计为1,777万吨。

经筛选后该数据仅显示已卸货的船只，最终数据可能略有变动，包括月底前到达且正在卸货的船只。

这一船运数据与官方海关数据并不完全吻合，因在货物何时订购及已卸货的时间上有差异，但这一船只追踪数据证实是中国煤炭进口趋势的精确指标。

该数据显示，6月海运进口的煤炭为335万吨，低于5月的2,112万吨，而且是2月以来最低月度总量。

6月澳洲出口量大致持稳于784万吨，5月为781万吨。

但从煤炭第二大供应国印尼的进口量6月大幅降低至631万吨，远低于5月的947万吨和4月的983万吨。

印尼4月和5月对中国煤炭出口量相当高，但6月出口锐减，降至2月以来最低，而中国2月进口是受春节假期影响。

**明显受天气的影响**

印尼6月出口受豪雨抑制，豪雨导致当地淹水并中断采矿作业。印尼是中国海运煤炭的最大供应国。

而嘉能可(GLEN.L)旗下位于澳洲Hunter Valley煤炭产区的煤矿短暂罢工影响人气，也推升煤炭价格，即便罢工未对煤炭出口造成太大的实质影响。

在中国需求方面，由于暴雨造成多条河流达到洪水警戒水位，主要水力发电厂在防汛期间发电量最多降低了三分之二，从而促进了燃煤电厂火电需求。

和澳洲一样，中国动力煤价格也大幅上涨，郑州商品交易所动力煤从5月初的近期低点涨升近16%，截至周三收盘升至每吨588.2元人民币(86.50美元)。

秦皇岛港动力煤现货价格也上涨，周三达到每吨590元人民币，较6月14日所及近期低点565美元上涨了4.4%。

值得注意的是，中国国内价格低于纽卡斯尔现货价格，这意味着如今的进口成本更高，特别是当运费和税也算上的话。

这表明纽卡斯尔价格的上涨恐难持久，特别是若印尼的出口摆脱天气干扰反弹。

此外一旦洪灾威胁消退，中国或可增加水力发电，这可能导致火电需求下降。

当前煤价涨势比较有可能事反映季节性及短期因素，而非价格将持续上涨的信号。

中国海运煤进口：tmsnrt.rs/2tTCgoR

(完)