印尼央行对加密货币交易发出警告 因恐危及金融体系的稳定

路透雅加达1月13日 - 印尼央行对比特币等加密货币交易发出新警告，因其有造成民众亏损的风险，甚至有可能危及金融体系的稳定。

印尼央行先前已表示，加密货币并不被认定为合法的交易媒介，因此在印尼不可作为支付工具。

“持有虚拟货币的风险很高，而且易受投机影响，因为没有相关负责当局，没有官方行政管理机构，虚拟货币定价也没有基础资产，”央行发言人Agusman在周五晚间发布的声明稿中表示。

他表示，虚拟货币可能也会被用在洗钱和资助恐怖主义上，而所有这些因素可能会对金融系统的稳定性带来影响，并可能造成社会损失。

“(加密货币)不是合法的交易媒介。”我们提醒(民众)它的风险。一旦发生风险，损失将由公众承受。我们有义务保护消费者，保护他们免受泡沫所伤，”Agusman周六在电话中说。

当被问及当局这类声明是否可能造成已投资加密货币者的不安时，他说：“他们在买入的时候并没有谘询过我们...请帮忙让民众理解。”

印尼当局的警告已经升级，上个月印尼央行发出了一项监管命令，禁止涉及支付系统的金融科技公司使用加密货币，央行称正在检视是否有必要管制虚拟货币交易所的交易。

卢森堡Bitstamp交易所比特币价格报在14,116美元，本周曾触及12,800美元。

印尼线上加密货币交易所Bitcoin.co.id称其网站的比特币价格为每单位2.1744亿印尼卢比(16,288美元)。

包括一家线上婴儿用品供应商在内的一些印尼商家在其网站中称，他们接受以比特币付款。(完)