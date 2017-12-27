中国11月工业企业利润同比增速大幅放缓 降成本压力犹在

路透北京12月27日 - 中国11月份工业企业利润同比增速大幅放缓，创年内增幅次低。国家统计局解读称，放缓主要受价格涨幅回落影响；总体上看，今年以来工业企业效益持续改善，但降成本压力犹在。

中国国家统计局周三公布，11月份规模以上工业企业实现利润总额7,858.2亿元人民币，同比增长14.9%，较10月份大幅放缓10.2个百分点。

“11月份，工业生产者出厂价格同比增长5.8%，涨幅比10月份回落1.1个百分点，是今年以来回落幅度较大的一个月；工业生产者购进价格同比增长7.1%，涨幅比10月份回落1.3个百分点。初步测算，价格变动使工业利润同比增加约628亿元，比10月份少增约944亿元，相当于拉低利润增速13.8个百分点。”国家统计局工业司何平博士称。

统计局网站刊登的新闻稿并称，1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额68,750.1亿元，同比增长21.9%，增速比1-10月份放缓1.4个百分点。

何平并指出，值得注意的是，当月单位成本有所回升。11月份，工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.52元，同比增加0.29元，改变了连续四个月下降的局面。

初步分析，主要是因为产品的出厂价格回落，而企业部分库存原材料为前期价格相对较高时购进，一定程度影响了企业降成本进程，需进一步关注。

数据并显示，1-11月份，采矿业实现利润总额4,434亿元，同比增长2.9倍；制造业实现利润总额6,0416.1亿元，增长18.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3,900亿元，下降12.8%。

1-11月份，在41个工业大类行业中，39个行业利润总额同比增加，两个行业减少。主要行业利润情况如下：煤炭开采和洗选业利润总额同比增长3.6倍，农副食品加工业增长5%，纺织业增长2.1%，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长36%。

化学原料和化学制品制造业增长36.7%，非金属矿物制品业增长21.9%，黑色金属冶炼和压延加工业增长1.8倍，有色金属冶炼和压延加工业增长36.5%，通用设备制造业增长12.9%。

专用设备制造业增长24.1%，汽车制造业增长6.1%，电气机械和器材制造业增长7.1%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长20.4%，石油和天然气开采业由同期亏损转为盈利，电力、热力生产和供应业利润总额同比下降17.8%。

此前数据显示，中国10月规模以上工业企业实现利润总额同比增长25.1%，前十月同比增速为23.3%。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

1-11月 21.9 11月 14.9

1-10月 23.3 10月 25.1

1-9月 22.8 9月 27.7

1-8月 21.6 8月 24.0

1-7月 21.2 7月 16.5

1-6月 22 6月 19.1

1-5月 22.7 5月 16.7

1-4月 24.4 4月 14.0

1-3月 28.3 3月 23.8

2017年1-2月 31.5 1-2月 31.5

2016年全年 8.5 12月 2.3

1-11月 9.4 11月 14.5

1-10月 8.6 10月 9.8

1-9月 8.4 9月 7.7

1-8月 8.4 8月 19.5

1-7月 6.9 7月 11.0

1-6月 6.2 6月 5.1

1-5月 6.4 5月 3.7

1-4月 6.5 4月 4.2

1-3月 7.4 3月 11.1

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

2014年全年 3.3 12月 -8

2013年全年 12.2 12月 6

（完）

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