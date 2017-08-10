Ingenico看好中国跨境电商市场机遇 寻机拓展游戏等新领域

路透上海8月10日 - 全球无缝支付解决方案提供商银捷尼科集团（Ingenico）(INGC.PA)亚太区高层周四表示，看好未来几年中国跨境电子商务市场带来的业务机遇，并将寻机开发新的业务领域，例如游戏、网络教育等。

集团旗下Ingenico ePayments亚太区总经理尼克.塔布透露，自2007年进入中国市场后，十年间其每年处理的中国在线交易量增长了180倍，见证了中国跨境电商市场的起飞。对于未来中国电商市场，公司将继续看好，仍会继续投入资源。

“在过去十年当中。我们主要是聚焦于零售以及旅游行业，未来我们可能会进入到一些全新领域，比如说游戏这块，另外还有共享经济相关的企业或者是网络教育，以及其他的可能诞生的颠覆性的全新行业。”他说。

据艾瑞咨询数据，包括进口和出口在内的中国跨境电商，过去五年的交易额年复合增长率达24.8%。虽然近年来由于基数扩大导致增速在放缓，但今明两年的跨境电商交易额高达7.5万亿元人民币和8.8万亿元，相当于去年中国货物进出口贸易的30%和36%。

“现在的（跨境电商）形势非常好，我们预计在将来五年当中还会有更大的发展。这个对于中国电商界来说是非常利好的消息。”尼克.塔布称。

不过他说，中国商户走出国门，需要了解海外消费者的支付偏好及当地币种使用情况，还要打造一个跨平台及跨终端的支付体验，了解当地监管环境和各国欺诈类型及特点，客户忠诚度及其取向等等，这对商户而言，是一个不小的挑战。

Ingenico已持续14个月位居全球最佳跨境支付服务提供商，建立了包括收单行、银行和第三方支付在内的全球最大支付生态网络。去年，其与阿里巴巴的支付宝合作，将支付宝引入欧洲市场。目前其在中国的合作伙伴除了支付宝外，还包括中国国际航空(601111.SS)(0753.HK)、海南航空(600221.SS)(900945.SS)及敦煌网、兰亭集势、环球贸易等跨境电商平台。

尼克.塔布还指出，中国正推动“一带一路”建设，助力中国企业走出国门，公司亦将继续加大在中国的投资，成为中国公司走出去的全球合作伙伴，为他们在全球探索业务提供有力支持。（完）