亚洲第四季企业信心创近七年来最高 得益于消费和贸易

路透东京12月20日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第四季亚洲企业景气指数升至近七年高位，得益于强劲的消费和全球贸易。

资料图片：2013年8月，澳大利亚悉尼，中央商务区概貌。REUTERS/Daniel Munoz

第四季汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数从第三季的69升至78，创下2011年第一季以来最高。这一指数代表了94家企业对未来六个月的展望。当该数据高于50，则显示正面看法。

汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)亚洲企业景气指数图表： reut.rs/2BKD4Q4

澳洲、中国和韩国企业景气指数改善，带动整体指数上升。印尼、泰国景气指数亦强劲，显示亚洲许多国家继续受益于全球经济增长加速。

“景气指数显示全球经济的缓慢复苏势头已经增强了亚洲的企业信心，”英士国际商学院驻新加坡经济学教授Antonio Fatas称。

“亚洲景气状况反映了全球的情况，”他说。

澳洲企业景气指数从上一季度的69升至92的纪录高位。澳洲执政联盟已经从双重国籍危机中复苏，这场危机一度令澳洲决策层面临动荡威胁。

有迹象显示，消费者支出反弹，中国对澳洲金属需求强劲，其他行业资本支出增加，也对澳洲企业信心构成支撑。

中国企业景气指数升至83，触及去年第三季度以来最高水平。

中国国家主席习近平在10月中共十九大会议上提出的各项市场改革，让市场更加乐观认为，这个全球第二大经济体可以控制房价飙升以及信贷增长。

韩国的分项指数从前一季的50升至83，达到2011年第二季以来的最高，因国际社会对朝鲜施加的压力，已经令朝鲜放缓导弹测试及核试验的脚步。

第四季印尼分项指数从前一季的100降至92，但仍处于高位。泰国和印度的企业信心改善，但台湾的企业信心则是降至逾一年低点。

**资产价格与政局**

国际货币基金组织(IMF)与经济合作暨发展组织(OECD)已经调高今年全球成长预估，因许多主要经济体的贸易、消费支出及投资强劲。

然而前景并非毫无风险。12月1至15日接受调查的受访企业中最大的担忧，就是资产价格突然修正。

由于预期经济增长加快，今年美股屡创新高，其他多数国家的股市也强劲上扬。

一些分析师担心股价可能过热。汤森路透/英士国际商学院的调查显示，运输、医疗保健、能源和金融等行业的企业也担心资产价格修正。

调查显示，科技、金属、自然资源和医疗保健等经常进行并购的产业指出，在跨境交易时面临的监管审查愈发严苛，是一个风险因素。

许多公司担心贸易保护主义，因为这不仅打击出口，而且成为进行海外收购的障碍。

在受访企业当中，有九家称他们最担心政治不稳定和地缘政治风险，因为某个区域的事件，比如英国的退欧谈判，可能对其他地区产生影响。

“‘英退’带来的冲击，影响到了英国人的海外旅行需求，”泰国酒店和餐厅业巨头Minor International PCL (MINT.BK)高级投资者关系经理Supitcha Fooanant说。

“我们的酒店产品组合中，英国游客数量在下降。幸运的是，我们成功的多元化策略使我们得以保持弹性，并持续实现强劲的业绩。”

10-12月当季台湾分项指数从前一季的75跌至50，但调查的下滑情况或许有所夸大，因抽样的规模较小。

马来西亚分项指数从75跌至64，因受访者表示对消费者信心有所担心。菲律宾的企业景气指数从前季的83降至70，而日本10-12月当季的企业景气指数则从前季的75跌至70。

企业前景所面临的最大风险图表：reut.rs/2BKBtd8 （完）