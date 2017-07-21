财经洞察：中企海外投资“有控有扶” 政策频繁转向或增加企业决策难度

作者 孙琦子

路透北京7月21日 - 监管层对中国企业海外投资的策略悄然转向，符合国家产业政策的项目已经可以在快速审核之后购汇出境。不过，目前中国企业和居民海外配置资产需求高涨，加上美国仍在加息缩表的大周期内，未来一两年人民币贬值压力仍存，这都意味着中国国际收支平衡将持续承压。在这样的背景下，“有控有扶”应该是下一阶段监管层对待海外投资的一致态度。

从之前的大力鼓励企业“走出去”到现在的“有控有扶”，一个国家经济政策的调整往往和宏观经济金融大环境的变化密不可分。这也要求企业在谋划海外投资布局的时候，要及时把握国内经济的脉动，将随之而来的可能的临时性政策调整都纳入考量，才能避免因为跟不上政策风向的变动而被“秋后算账”。

“从今年5月下旬开始，政策已经有了一定的微调，审核已经加快，符合国家产业政策的项目都允许购汇汇出，”一位接近央行的人士指出。

他并表示，由于此前企业反映比较强烈，加之汇率稳定，美联储加息对汇率的影响远小于预期，所以对于企业海外投资的策略有所调整。但他也强调，目前海外投资必须符合国家产业政策。

“有控有扶是对的，”他称。

中国国家外管局和国家发改委本周也发出了类似的表态。外管局重申将“积极支持国内有能力、有条件的企业开展真实、合规的对外投资”；国家发改委则表示，有关部门将继续关注房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域非理性对外投资倾向，防范对外投资风险，建议有关企业审慎决策。

从官方数据也能看出监管层态度的变化。去年底人民币贬值预期强烈，2017年1月末官方外汇储备一度短暂跌破3万亿美元，凸显资本流出压力，监管层为了防止资本出逃，直接对企业境外投资出手，导致自去年12月以来，中国非金融对外直接投资(ODI)连续七个月同比大幅下降，单月降幅最高达到70.9%，今年1-6月累计同比下降近五成。

但二季度以来随着人民币汇率趋于稳定，外部带来的汇率贬值压力也有减轻，对外投资的用汇政策也有所放开。于是，5月下旬以来用汇政策适度放松，这表现在6月ODI再度返回三位数水平，环比增逾六成至136亿美元的七个月高点，同比降幅亦收窄至11.3%，为七个月来最小降幅。

当然，国家出于国家收支形势变化而适时调整外汇政策，有助于维护国内金融稳定、避免发生系统性风险，对国家而言是无可厚非的；但企业战略通常不会朝令夕改，且海外并购往往耗时较长，在企业做出投资决策时可能还是国家鼓励发展的产业，但若没跟上政策转向的速度，企业就面临要么违约、要么被惩罚的尴尬。

外管局国际收支司司长王春英周四在国新办发布会上强调，外汇局对外投资外汇管理政策是一贯的、稳定的。将坚持几个“不变”，始终坚持实施“走出去”的战略不变，坚持充分利用“两个市场”和“两种资源”的方针不变，坚持支持合法合规的对外直接投资方向不变，坚持推进贸易投资便利化中注意防范对外投资风险的原则不变。

**“秋后算账”**

企业制定海外发展战略并非一夕之功，大型项目从开始谈判到完成交割往往耗时一两年甚至更长时间，而在项目进行过程中若国家政策发生转向，无疑将增加企业决策难度，甚至遭遇“谈判后获批准、交割后受批评”的窘境。

日前苏宁和万达事件在国内引起广泛关注。先是中央电视台(CCTV)在“新闻1+1”栏目点名批评国内零售巨头苏宁集团大手笔收购海外足球俱乐部；同时指出，负债率较高的企业大量借钱赴海外投资，将增加境内金融风险。同样受到惩罚的还有万达集团，华尔街日报此前报导称，中国银行业监管机构已经要求国有大银行停止对万达集团提供贷款。

这两家看似毫无相似之处的企业其实有着一个“共同点”：苏宁在2016年6月出资约2.7亿欧元，收购意大利知名足球俱乐部国际米兰约七成股权；万达之前在全球范围内收购了一系列影院资产，包括去年收购了美国的AMC Entertainment Holdings，以及购入传奇影业(Legendary Entertainment)的控股股份。

“这主要是因为国际收支并没有如宣扬的那样好转，所以就有了一些秋后算账，”一政策性银行人士对此评价称。

事实上，将“房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部”等领域列为非理性对外投资倾向，也是去年年底才提出的。然后在2017年3月“两会”期间的记者会上，中国央行行长周小川明确指出，“有一部分（对外投资）实际上跟我国对外投资的产业政策要求不符合，比如投一些体育、娱乐、俱乐部。”

但往前追溯到2014年，情况却不是这样，彼时中国鼓励消费升级，与此相关的文化、娱乐、旅游、体育等领域被视为未来重要的经济增长点。2014年10月，中国国务院印发关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见，将体育提高到了国家战略层面。此后在2015和2016年就出现了中国资本收购海外体育资产的热潮。

而且，也是从2014年起，人民币兑美元结束了升值周期、开始贬值，再加上随着国内资产收益率降低和企业发展规模壮大，企业有动力去海外扩张，在全球配置资产。当时的国家政策也鼓励企业“走出去”。

而苏宁和万达这一次遇上“秋后算账”，则跟近一年多来中国国家收支平衡压力加大有很大关系。2016年人民币兑美元贬值压力骤然增加，市场出现了一定的恐慌情绪，每月银行结售汇都出现大额逆差，外汇储备也在2016年下降了近1万亿美元。为了避免汇率波动影响国内金融系统的稳定，监管层才逐步收紧了资本流出的通道。

不过，直到2016年11月之前，中国并没有明确的限制企业对外投资的政策出台，而彼时恐慌性资本外流、转移资产、企业正常对外投资同时存在。2016年11月之后，就只有少量的企业对外投资可以正常出境。

于是，很多企业因为资金无法汇出，已经签约的并购不得不中途放弃，有些企业并为此支付了高昂的违约金，从而沦为“改革付出的代价”。

今年上半年因为中国监管机构加强管控而受阻的项目包括：乐视收购美国消费电子生产商Vizio；大连万达集团收购Dick Clark Productions的拟议交易、安邦收购喜达屋酒店的交易、民生银行收购葡萄牙Novo Banco银行；失败的部分原因据称是中国的外汇管制措施导致无法保证汇出必要的资金。

值得注意的是，当前投资受阻或受到“不理性投资”、“转移资产”批评的大都是中国民营企业，而国有企业在海外的投资尽管也有不小的亏损面，官方媒体的报导却鲜有提及。

中国国家审计署近日称，通过审计中国石油、中化集团、中船集团等20户中央企业发现，部分企业投资经营风险管控比较薄弱，具体抽查155项境外业务发现，因投资决策和管理制度不完善、调研论证不充分、风险应对不到位等，有61项形成风险384.91亿元人民币。（完）