《财经洞察》中国金融监管下半场：稳杠杆信号给市场吃下定心丸

作者 李铮

路透上海7月13日 - 中国金融监管经历过上半年的疾风骤雨后，下半年将转为和风细雨。全国金融工作会议召开前夕，中国高层频繁发声，把脉经济金融形势的同时引导市场预期，发出加强监管协调和稳定金融杠杆等清晰政策信号，给担心去杠杆可能引致新风险的市场服下一颗“定心丸”。

国务院总理李克强日前召开经济形势专家和企业家座谈会明确强调“稳定金融运行”，央行旗下媒体金融时报解读称“金融稳定运行就是稳定金融杠杆”。从金融降杠杆到稳杠杆，这一政策信号转向意味深长。

一方面，它肯定了上半年旨在着力摸清风险底数、整顿金融市场秩序和倒逼过度投机的金融机构降杠杆等系列工作已初步显效。这亦可以从已公布的金融数据（如M2同比增速在5月首次跌破10%后6月再创新低至9.4%），以及监管官员的表态中得到印证。

继央行副行长易纲上月底在第九轮中美工商领袖和前高官对话中表示“让杠杆的增速降下来已有初步的成果”后，银监会副主席王兆星近日接受新华专访时亦称“风险防控工作取得积极进展”。

另一方面更为重要的是，下一步如何将杠杆控制在合理水平，这对监管协调提出考验，难度不小。毕竟，市场的担忧情绪大多源于上半年金融去杠杆叠加强监管，政策出台节奏与时机因缺乏有效衔接导致市场波动加大，流动性骤然紧缩，利率抬升对实体造成一定负面影响等。

敦和资产管理公司首席经济学家徐小庆日前就在一会议上谈到，现在金融机构的去杠杆已经掉到了12%的水平，实际上和货币目标水平已经差不多，因此最近很多官员在讲要从去杠杆转向稳杠杆。

一位银行高管则对路透表示，稳定金融运行实际上是稳定各方面对货币政策、监管政策的预期，市场无须担心再有暴风骤雨式的监管政策密集落地，监管协调上至少会比上半年好；但也绝不能抱幻想，要按照监管给出的要求去整改。

**如何稳杠杆**

上半年，央行通过“货币政策+宏观审慎政策”双支柱框架多种手段倒逼过度投机的金融机构降杠杆，银监会发布系列剑指过度扩张和违规行为的重磅监管文件并启动现场检查，金融机构的杠杆操作、同业无须扩张、监管套利等已受到约束。

下一步如何稳杠杆？从货币政策的角度看，鉴于去年末和今年上半年，货币政策微调和监管政策强化导致债券利率和信贷利率一定程度超预期上行，央行已在努力缓解前期政策的冲击性影响。

同时，当前宏观经济走势和物价形势并不支持货币政策做明显调整，加之央行利率走廊制度已趋于成型，可以预见的是，央行会更多选择通过各种期限的工具调节流动性，货币政策中性基调不变，但会视经济运行等情况相机而动。

从金融监管看，尽管上半年防风险已有成效，但严监管趋势不会变。正如王兆星所说，加强监管必须持续用力，久久为功，确保不忽视一个风险，不放过一个隐患。

至于监管部门如何有机衔接监管政策出台的时机和节奏，夹在当前风险防控形势依然严峻和机构合并效果不确定性之间，结合高层表态来看，预计金融监管协调会进一步加强，相对稳健的选择是以现有的金融监管协调部际联席会议制度为基础，对这一制度作强化，并赋予央行更大的主导权。

一位接近决策层的人士就对路透表示，金融监管仍会坚持渐进式原则，目前仍将是在分业监管基础上寻求实现全覆盖办法，对薄弱环节和风险高发业务领域补短板，完善协同监管。

实际上，针对市场关注的一些不确定政策可能带来的冲击，监管部门也已明显稳定和引导预期以缓释市场担忧情绪。以作为金融稳定面临最突出问题之一的资管监管为例，在2月流传征求意见稿后，央行在2017年金融稳定报告中明确了资管监管的思路和方向，总体体现有序渐进的策略，如“逐步消除监管套利”、“有序打破刚性兑付”，同时避免一刀切，“对于主动管理，以资产配置和组合管理为目的的嵌套运作形式给出合理空间。”

又比如同业理财，央行研究局钟震日前发文指出，建议同业理财监管分三步走：一是摸清情况，强化信息披露；二是银行表外理财业务向代客理财本质回归，建立其与传统贷款业务之间的防火墙；三是培育鼓励真正金融创新的长期制度性建设。

因此，对于金融机构而言，根据监管指引及时调整规范业务，去杠杆带来的阵痛并不会很明显。不过，虽然监管层给出定心丸，市场亦更期待从金融工作会议得到更多明确的信号与方向。（完）