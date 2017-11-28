热点聚焦：加密货币全球“喊打” 不得不遍寻避风港

路透纽约11月28日 - 当美国企业家Bharath Rao在为他的加密货币衍生品交易业务寻找最佳筹资地点时，美国不在他的考虑名单之内。相反，他选择了东非岛国塞舌尔出售该交易平台的代币。

资料图片：2017年11月6日，置于电脑键盘旁美元纸币上的虚拟货币。REUTERS/Dado Ruvic

像Rao的这种情况并非个例。他是美国加州圣地牙哥一名资深科技人士，曾在华尔街多家大银行就职。

随着一些国家的监管机构收紧对数字货币融资--也就是首次代币发行(ICO)的监管，许多创业人士将企业迁至较欢迎加密货币、且以低税率闻名的地方。

根据对创业人士的采访以及路透获得的企业注册信息，今年数十家初创企业已经涌向新加坡、瑞士、东欧和加勒比地区。

和比特币一样，这些代币都使用加密技术和区块链交易数据库来进行快速和匿名的资金转移，而非通过集中式支付系统。创建于2009年的比特币是最知名的虚拟货币。

加密货币调研公司Smith + Crown整理的数据显示，国家监管机构试图遏制代币销售的行动，或许恰恰造成代币业务转及别处。

今年以来，美国已注册登记了34家数字货币初创企业，处于全球领先地位，这反映的是矽谷作为科技枢纽的地位、以及美国金融市场的深度，而不是友好的监管环境。

据Smith + Crown，新加坡今年有21家实体注册，2016年只有一家。瑞士则从去年的三家增加到了今年的19家。中欧今年有14家企业注册，2016年仅有一家，而加勒比地区从去年的两家增加到了10家。

“这一数据证实了我们的观点，瑞士和新加坡仍是目标注册地，但美国仍是企业筹得大笔资金的地方，”Smith + Crown调研总监Matt Chwierut说道。

**瑞士优势**

瑞士金融市场监管局(FINMA)9月时曾表示，瑞士虽没有针对数字货币发行的具体规定，不过部分发行活动可能属于当前监管范畴。

目前，五场最大的ICO融资中有四场是在素以“加密谷”着称的瑞士南部地区的楚格进行，总计融资超过6亿美元。

相较之下，中国和韩国今年则明令禁止数字货币出售，美国、马来西亚、迪拜、英国和德国的监管当局亦警告投资者，目前缺乏监管使得投资者暴露于诈骗，黑客攻击和遭窃的风险之下。

司法监管颇为“友善”地区的注册迅猛增加，这表明对监管数字货币出售是多么不易。这是监管当局开始意识到的一个挑战。

“我们正在和其他监管机构交流，我们知道有很多双边讨论正在进行，”迪拜金融服务监管局在致路透电邮中表示。

对于数字币发行人迁移至偏远司法管辖区的情况，美国证券交易委员会(SEC)不予置评。

英国金融行为监管局(FCA)和马来西亚证券委员会则重申了他们的立场，即数字货币销售是高风险的投机性投资，散户投资者应心里有数。

德国金融监管局(BaFin)发言人告诉路透，在欧盟内“跳转”将“基本是徒劳”，因为欧盟监管当局采取和德国金融监管局同样的立场。

迪拜金融服务监管局指出，寻求友好的司法管辖区并不罕见，但监管机构仍需警告数字币销售的固有风险。

目前还无法联系上韩国及中国的金融监管机构置评。

美国方面，美国证券交易委员会(SEC)7月25日裁定，数字货币应该以有价证券的方式进行监管，但这只对虚拟货币市场造成短暂的冷却效应。短暂的原因是许多美国初创企业认为，他们可以藉由出售“功能型代币”(utility tokens)的方式来避免监管，这类代币让买家可以取得产品或服务，而非公司的权益。

不过各界担心监管机构的看法可能与时俱进，这导致潜在的美国虚拟货币发行商考虑在海外发售。

“我们的律师的确认为功能型代币的监管可能有所改变。因此为了安全起见，首次代币发行应该在美国以外的地方完成。”总部位于美国的Job.com共同创办人Arran Stewart表示。Job.com是一个线上就业服务平台，该公司计划2月在开曼群岛发行代币。

事实上，在路透访问的15家初创企业当中，只有一家企业Airfox在美国发售数字代币，于上月筹得1,500万美元。其他或是已在海外完成代币销售，或是计划在海外进行。

建立了加密货币期货交易平台的Rao称，他之所以选择塞舌尔来融资，是因为该地对加密货币持开放态度。Rao称，“这里没有发布任何不利加密货币的命令。”

**快速融资**

据追踪金融服务业技术的Autonomous NEXT，11月中数字货币销售大增至约36亿美元，而2016年全年仅略高于1亿美元。

通常情况下，加密货币发行者发布“白皮书”来描述他们的业务计划，新货币销售的消息通过网上论坛及追踪新货币发行的网站传播。投资者以比特币及乙太币(ether)这两种接受度最高的虚拟货币在一公司网站上付款。

新兴企业在几分钟内，在几乎毫无审查的情况下融资数以百万计美元，引起了监管机构的警觉，但缺少统一管理方法，他们对新的融资市场也无能为力。

纽约律师事务所Hogan Lovells的合伙人Lewis Cohen称，“各国政府很难以有组织的方式联合行动。”Hogan Lovells有专注于区块链方面的律师团队。

“不同的辖地会用不同的标准来看待代币销售，将很难完全统整。”

灵巧且监管限制无多的虚拟货币公司，可以轻松地跨越国界。

举例来说，BANKEX执行长Igor Khmel表示，该公司是在特拉华州注册，计划本月在开曼群岛发行代币。BANKEX目标是将流动性欠佳的资产代币化，然后在旗下虚拟货币平台交易。

Hogan Lovell的Cohen表示，封锁代币销售是不智之举，应该加以监管，或者是自行监管。

他说，“我们可能需要有一些防护措施。”

“我认为把那些试图打造创新业务模式的合法平台，与那些可能把出售代币视为快速捞钱法门、不那么严谨的团体混为一谈，是很不公平的事情。”

图表：首次代币发行(CIO)司法管辖地 reut.rs/2Ab4y06

区块链是关键 tmsnrt.rs/2AcytoE

(完)