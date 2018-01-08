热点聚焦：税改启动而美联储准备保持低调 对于白宫可能是福音

路透费城1月7日 - 美联储(美联储/FED)决策者把特朗普总统的税改视为短期经济刺激，既不会如总统所言般永久性地刺激经济快速成长，也不会像一些分析师警告的那样，会立即干扰经济并需要央行出手。

2017年9月17日，美国纽约，曼哈顿概貌。REUTERS/Yuri Gripas

四位美联储官员最近受访时流露出上述看法，尽管他们的政策立场不尽相同。其中有主张维持低利率者，也有更加倾向于提高利率以防止资产泡沫及通胀意外急升者。

这些访谈提供了关于一个关键问题迄今最详细的线索：税法的变化是否可能促使美联储更快地提高利率，从而钝化新法的影响。这个问题已经使分析师产生分歧，就连美国国会税收联合委员会的人士也在假设美联储会对新法律作出“积极”反应。

但是，路透采访的四位美联储官员给出了共同的结论：新税法会提供一些短期好处，同时不会增加任何近期风险。

他们预测，企业和家庭减税合计将使未来几年的经济增长速度每年最多提高0.5个百分点，并有助于将失业率控制在接近历史最低水平，进而可能帮助提高薪资水平。

另外，该计划可能会小幅提高长期潜在增长率，这要看企业在增加投资方面作何反应。

对于税收刺激举措推高通胀和资产价格、进而促使美联储较原定计划更快升息的情景，他们认为出现的可能性不大。尽管这并没有为税改立法背书，但却是一个重要迹象，表明美联储不会加以阻碍。

“我认为没有采取先发制人行动的紧迫性，”克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在费城参加美国经济学会年会间隙接受路透采访时称。

梅斯特是更倾向于把利率从危机时期水平上调的官员之一，但她认为受税改立法影响，没有理由匆忙采取行动。梅斯特预计未来几年税改将提高经济增长年率至多0.5个百分点。

央行官员们似乎打算维持当前的升息计画，他们相信通胀将保持温和，美国股市当前创纪录的涨势很大程度是因为基本面，而非出现危险的投机。

这个观点并不普遍，部分官员警告，尤其是企业税减少的部分可能被投入到回购股票或其他金融操作上，从而可能使资产价格达到不合理的水平。赤字增加也是一个长期令人担忧的问题。

但在美联储政策声明和12月发布的经济预期中，还是暗含着一点总体观望的态度。

决策者当时上调了对经济成长的预估，但维持升息预期不变。

**美联储新主席**

减税举措恰好将在美联储管理层更迭之际开始实施。届时鲍威尔将接替叶伦担任美联储主席。叶伦在担任主席的四年侧重于降低失业率，希望在2007-2009年金融危机和衰退之后修补家庭财务状况。

在财政刺激措施的帮助下，有些决策者称明年失业率可能会降至3.5%，世界银行首席分析师Paul Romer表示，这是一个重要的“试验”，可确定后危机时代全球低通胀环境下失业率到底可以有多低。

“从当前的风险平衡来看，试验更加大力地推动就业不失为一个好主意，”Romer在费城表示。

“我们要时刻备好弹药，”费城联邦储备银行总裁哈克表示。他不但不赞成加快升息步伐，并且还在周五暗示，由于薪资增长依然疲弱，他要为放慢升息步伐做好准备。

**拉动消费或推动投资**

减税包括将企业所得税税率大幅降至21%，个人所得税调整将降低许多家庭应交的税额，以及提高孩童抵扣金额(child tax credit)等内容。

减税将对美国经济产生什么样的影响，将取决于两点，一是减税给民众留出更多的钱，这对消费的推动程度能有多大；以及因为减税而出现的“供给侧”变化有可能在多大程度上推动企业进行更多投资。

圣路易斯联储总裁布拉德和旧金山联储总裁威廉姆斯等决策者在接受访问时称，那些变化将提高短期经济增长，并可能提高较长期潜在增长，不过后者提高的程度不会有特朗普政府预期的那么大。

“这是在通胀已经很低的环境下进行的调整，所以可能不必像在其它一些环境中那样，要去担心这会导致货币政策的后退，”威廉姆斯对路透表示。

布拉德指出，减税“从大背景来看，实际上没有那么大”，不过是在规模高达逾18万亿美元的经济中每年减个约1,500亿美元的税罢了。

他表示，如果减税的确提高了经济的潜在或是“趋势”增长，那更重要的影响也许要在长期中才会变得更明显。比如，如果那点是通过提高生产率来实现，那从复利角度来看，“即便是十分之一二，也会是很大的增幅”。(完)