即时观点：韩国称特朗普准备与金正恩会面 朝鲜核僵局有望打破

路透3月9日 - 一位韩国官员称，对于朝鲜领导人金正恩发出的邀请，美国总统特朗普愿意在5月底前与金正恩会面。这将是朝美首脑首次会晤，标志着朝核危机可能取得突破性进展。

2017年6月20日，瑞士日内瓦，朝鲜国旗。REUTERS/Pierre Albouy

以下为政界、官员及分析师对这一进展的反应：

美国共和党参议员葛兰姆(Lindsey Graham)发推文称：

在与特朗普总统多次讨论后，我坚信他反对朝鲜及其发展核武努力的坚定立场，这(双方会面)是数十年来和平解决这一威胁的最大希望。

我并不幼稚。我知道，如果以过去的情况来判断，那么朝鲜将光说不做。但我认为，朝鲜现在相信总统特朗普将在必要时采取军事行动。

给朝鲜领导人金正恩一句忠告—你可以做的最糟糕的事情是亲自与特朗普总统会面并试图愚弄他。如果你这样做，那将是你自己以及你的政权的末日。

首尔KIWOOM SECURITIES首席经济分析师HONG CHUN-UK：

这是个好消息。毫无疑问。但这可能证明只是个为时短暂的因素，除非后续有更多和更有力的行动。今天市场(韩国综合股价指数)的反应似乎比平时大，但这些都不是归因于朝鲜的消息所带来的。这发生在市场益发寄望，韩国企业获利放缓的程度可能没有之前预期的那么严重之时。

香港NATIXIS资深分析师TRINH NGUYEN

这肯定利好金融市场，尤其是韩国，因为这标志着进展，不过紧张局势缓和的程度仍有待于观察。

我们及投资者一直认为，朝鲜危机不会实质上影响对韩国的投资，因为即使紧张局势升温，也不太可能爆发冲突。

投资者将避免过度乐观，就像在最近紧张气氛升级的时候避免过度悲观一样。

这将缓解影响韩国经济复苏的一个问题，至少在短期内。换句话说，我们预计这不会改变我们对韩国经济今年将成长2.8%的预估。

美国众议院外交事务委员会主席ED ROYCE

金正恩希望举行会谈显示出政府实施的制裁开始发挥效果。我们可以诉诸更多外交手段，同时持续保持逐步施压。记住，朝鲜政权曾经不断利用会谈和空口承诺来索取让步、争取时间。朝鲜利用这种方式推动其核子与武器计划。我们必须突破这样的循环。美国与韩国一定要并肩合作，持续施加必要的压力，和平解决此一威胁。中国也必须尽其本分。

悉尼澳洲国民银行(NAB)资深汇率策略师RODRIGO CATRIL：

在特朗普将与金正恩的消息出炉后，我们认为美元/日圆走势反映有利于冒险意愿的人气。各地股市开盘表现也可看出这点。

对冒险意愿有利的人气很大程度反映在美元/日圆身上。美元/日圆走势有其特殊性，但其他货币现阶段还没有太大的反应。(完)