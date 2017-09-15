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即时观点：中国8月新增信贷超预期M2增速续创新低 政策料保持平稳（更新版）
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2017年9月15日 / 早上8点58分 / 1 个月前

即时观点：中国8月新增信贷超预期M2增速续创新低 政策料保持平稳（更新版）

（新增评论并调整标题）

5 分钟阅读

资料图片：2013年11月，百元面值的人民币纸币。REUTERS/Jason Lee

路透上海9月15日 - 中国央行周五公布，8月新增人民币贷款1.09万亿元，高于此前路透9,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)比增长8.9%，低于路透调查中值9.1%，连四月创历史新低。

央行数据并显示，8月末人民币贷款余额116.49万亿元，同比增长13.2%，路透调查中值为13%。

央行并公布，8月社会融资规模增量为1.48万亿元人民币，比上年同期多186亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.15万亿元，同比多增3,497亿元。

主要数据:

--8月新增人民币贷款1.09万亿元，高于路透调查中值9,000亿元

--8月末M2同比增长8.9%，低于路透调查中值9.1%

--8月末人民币贷款余额同比增长13.2%，路透调查中值13%

--8月社会融资规模增量为1.48万亿元，比上年同期多186亿元

以下为市场人士的评论:

--第一创业证券固定收益部研究组负责人 沈弼凡：

8月新增人民币贷款超预期，但多集中在短期，对非银贷款继续减少，同业杠杆有所回落。分部门看，居民户新增贷款较上月多约1,000亿，非金融性公司及其他部门新增贷款较上月多增约1,500亿元，但都主要集中在短期。此外，对非银行金融机构的人民币贷款减少513亿，表明金融行业同业杠杆有所回落。

考虑地方债净融资额后的广义社融表现较弱，表外融资有所回升。但考虑到地方政府债净融资额后的广义新增社融为1.90万亿，较上月的1.97万亿有所减少，较去年同期也减少较多，实体经济融资需求或有所趋弱。其中，人民币新增贷款1.15万亿，比上月多增2,348亿元，是新增社融的主要贡献力量；表外业务方面，委托贷款和信托贷款均较上月减少，而未贴现银行承兑汇票大幅增加，整体表外融资有所回升；企业债券净融资为1,063亿，较上月大幅减少1,777亿，或与债券发行利率走高有关；非金融企业境内股票融资653亿，较上月多增117亿。

货币供应量继续维持低速增长。8月M2续创历史新低；M1同比增14%，为2015年10月以来最低增速。在稳健中性的货币政策背景下，货币供应量维持低增速或已成常态。

--招商证券宏观分析师 闫玲：

8月信贷数据不错。结构上看，新增信贷和社融分别居民占比较高，和表内融资仍是主要渠道的特点。不过本月消费贷款出现了爆发性增长，这种趋势值得关注。

M2进一步回落至8.9%。关注结构变化，金融部门持有的M2同比增速连续第三个月上升，然而非金融部门持有的M2同比增速仍在趋势性回落。

从金融部门来看，2016年下半年同比负增长造成基数过低，也反映金融部门的杠杆有所提升。从非金融部门来看，一方面与广义信贷增速的放缓、货币派生能力下降有关；另一方面与房地产销售放缓也密切相关，这也体现在M1同比增速当月从15.3%快速下降至14%。这两个趋势因素决定M2同比增速将仍在低位。

另外，虽然近两个月社融情况还不错，可是广义社融同比增速在回落，对经济会有一定负面影响，不过降幅很小，暂时影响不大。这种趋势还需要再观察。

政策方面，我们还维持着稳定的预期。

--财通基金固定收益分析师 郑良海：

M2增速继续回落，主要是受央行政策稳健中性，银行同业杠杆继续下降所致。M1增速继续走低，显示企业受宏观经济形势整体好转，投资意愿持续改善。“一行三会”去杠杆使得表外业务、同业业务、理财业务均受到不同程度收缩，金融系统内资金流通速度放慢，M2增速未来缓慢下降仍有可能。

新增信贷环比大增，企业新增中长期贷款减少。新增信贷环比大增，主要受居民户短期借款增加和票据融资、机关团体贷款增加带动，企业中长期融资环比下降693亿，为去年12月以来最低，同比大幅增加。

实体存款平稳，财政性存款减少较历史同期翻倍；社融维持高位，债券净融资额环比下降。其中非金融企业贷款大幅增加，外币贷款减少，表外委托贷款微减、信托贷款环比微降、同比略有上升、银行未贴现承兑汇票转正，实体企业债券融资继续实现净融资为正，但环比缩量63%。8月二级市场重回调整，再度影响到一级融资。

货币政策不会出现反转，监管仍是宏观政策重点。货币政策目前整体保持平稳，从8月金融数据亦能看出央行风向没有转变。监管仍将持续推进，7-8月宏观经济数据下行，仍在合理区间，全年经济目标无虞，央行亦不会受制于此，降准不会有。

--中国首席经济学家论坛高级研究员 蔡浩：

从金融统计数据来看，8月M2同比继续下滑至8.9%历史低位，今年以来呈线性下滑态势。正如央行前期公告所称，关于M2增速的表现目前正处于新常态下。8月新增人民贷款1.09万亿元，同比多增1,433亿元。居民贷款方面，8月新增居民户中长期贷款4,470亿元，与上月相仿，表明对楼市的需求仍较为旺盛；短期贷款增加2,165亿元，环比多增1,000亿元，结合9月初央行加强对消费信用类贷款的监管来看，8月短期贷款变相流入房地产的现象可能再次重现。企业贷款方面，非金融企业贷款虽环比增加1,300亿，但其中多是短期贷款和票据，但企业中长期贷款却环比下降700亿，这也与8月经济下滑相对应。

8月社会融资规模1.48万亿元，与去年同期基本相当，但结构有明显区别。发放实体的人民币贷款同比多增3,500亿，传统影子银行类贷款受严监管影响继续萎缩，而债券受8月流动性预期和下半月资金面明显收紧导致收益率上升的影响，企业债发行大幅减少，净融资同比减少2,173亿元，环比则减少近1,800亿元。这也表明债券和贷款资产于8月再次发生了轮转。而从贷款结构来看，由于居民类和短期类贷款占比上升，因此8月看似强劲的社融并未对实体经济有多支撑。

--德国商业银行中国首席经济学家 周浩：

数据基本上符合预期，M2增速下滑这还是个趋势性的问题，我觉得没有想象中那么大的问题，以前看M2，现在看贷款增速。

政策方面，目前降准似乎没有必要，8月经济数据其实没有那么差，主要是之前的经济韧性让市场预期偏高了，这应该是预期之内的放缓，而且降准信号作用太强，目前并不适合。

--南京证券固定收益分析师 杨浩：

8月融资数据还是稳定增长，跟经济状况相匹配。具体来看，社融增速稳定，规模同比小幅增长，结构上仍是信贷占比较大，债券发行环比下降较多，受到8月资金偏紧的影响。

8月信贷数据同比多增，总量比预期稍好，结构也比较稳定，居民信贷继续保持高增量；房贷增量稳定，短期消费贷款逐渐成为居民信贷的新发力点。

货币政策预期方面，目前看变化不会太大，还需要继续观察9月经济数据表现，以便进一步判断经济走势是否达到一个拐点。

--交通银行金融研究中心 鄂永健：

8月新增贷款略超预期，一方面是经济企稳带动企业信贷需求，以及前期住房销售带动个人住房贷款需求；另一方面是金融去杠杆推动表外转表内。在贷款增加较多、财政存款明显减少的情况下，M2增速再创新低，主因可能是银行配置债券同比下降较多。社会融资数据显示，当月企业债券净融资为1,063亿元，同比大幅减少2,173亿元。去年同期高基数也对M2增速产生重要影响。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

8月金融数据中，M2跌破9%不意外，货币派生能力已接近极限，M2年底时预计会有所反弹，但主要是基数原因，大幅反弹的前提一定是央行增加基础货币的投放；社融和信贷数据都比较强劲，对公中长期贷款增量有所减少，但通过表外、债券等手段加总的对公融资总量不差。

值得注意的是，7月份以来，金融数据与实体经济间出现了一定程度的背离，金融数据不错但实体数据开始疲软，原因目前仍不清楚，环保限产可能是原因之一，但应该不足以解释8月份宏观数据的全面疲软；在金融数据仍不错的环境下，货币政策和监管政策预计短期内不会做大的调整。

--国务院发展研究中心金融研究所 王洋：

8月数据显示，在现有的政策环境中，金融去杠杆、严监管、实体经济去产能、房地产调控，中国经济向上动力不足，短期的改善是震荡式的，是否会有新的下行压力也还需要观察。

政策方面，货币政策去年底以来一直偏紧，这和经济表现有错位。即经济反弹时给了货币政策偏紧的时间窗口，但偏紧政策对经济有负面影响，后果显现又有时滞。

近期降准的呼声重新增多，这是对流动性偏紧的感受，是在基于经济改善的基本面下，而不是基于重新放水刺激的逻辑。另外，人民币升值，令降准带来的资金外流风险降低，只是满足降准条件的次要因素。

因此，降准对冲外汇占款，应该是个中性的政策。用降准替代MLF，有助于市场公平，并合理降低市场利率。继续以MLF之类替代降准，会导致流动性分配不平等的加剧。这种从央行-国有大行-中小银行-非银机构的流动性分配，实际上可能导致金融系统脆弱性增加。

**相关背景**

--继7月中国经济数据放缓后，8月工业、投资和消费再度全线逊于预期，除多雨天气等季节性因素之外，近期全面展开的环保大督查导致部分工业企业限产，并推高工业品价格，也是重要拖累因素，不过分析人士仍然认为中国经济保持了平稳运行，完成年度任务无虞。

--中国8月通胀数据均超预期，CPI同比涨幅创七个月新高，连续一年维持正增长的PPI亦创四个月新高。分析人士指出，通胀压力有所增强，但主要源于食品与上游能源、材料的涨幅，核心CPI尚未有明显上涨压力；预计CPI未来几个月仍较温和，货币政策紧平衡态度难改。

--中国8月外贸延续平稳增长态势，但出口受高基数及人民币升值等因素影响连续第二个月增速下滑，进口则保持两位数的强劲增长，显示中国经济仍具内生动力。分析人士多预计，随着下半年基数逐步抬高，及人民币最近涨势凌厉，出口增速可能还面临一定放缓压力，进口相对仍会保持较高增长。整体而言，外贸对经济贡献将不及上半年。

--财新PMI新出口订单指数升至54.6，为2010年3月以来最高，该出口分项的表现与官方的大相径庭。官方制造业PMI升至年内次高，新订单分项环比上升，但主要受内需推动，新出口订单指数环比下降0.5个点至50.4。中国物流信息中心陈中涛点评称，国内出口呈下降态势，虽然有国内市场价格回升，企业出口积极性有所下降等原因，但一些国家针对中国的贸易壁垒、贸易摩擦增加等因素导致贸易环境恶化不容忽视。

--中国国家统计局刊文称，随着改革创新、结构调整、动能转换的加快推进，中国经济有望继续保持中高速增长，财政收入和企业利润也将相应保持增长，这将为债务偿还提供重要支撑，有助于在中长期形成较强的债务风险防控能力。（完）

发稿 路透中文新闻部; 审校 张喜良

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