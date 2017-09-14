即时观点：中国8月工业、投资及消费增速全线回落 环保因素影响较大（更新版）

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路透北京9月14日 - 中国国家统计局周四公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.0%，社会消费品零售总额同比增10.1%，路透调查预估中值为6.6%和10.5%。1-8月固定资产投资同比增长7.8%，更是跌至1999年以来低点。

分析师指出，对中国今年经济走势前高后低的的预判已是共识，因而8月份工业、投资及消费的全线回落在预期中，但投资的回落明显偏快，1-8月固定资产投资跌到8%以下，这与传统制造业产能过剩，投资意愿不强有关，同时也是中国环保风暴对经济影响的显现。

国家统计局称，1-8月固定资产投资同比增长7.8%，低于路透调查中值8.2%。

环比来看，8月工业、投资和社会消费品零售总额分别增长0.46%、0.57%和0.76%。

国家统计局数据并显示，1-8月份民间固定资产投资同比增长6.4%。

8月详细数据：

--工业增加值同比上涨6%（路透调查中值为上涨6.6%）

--社会消费品零售总额同比上涨10.1%（路透调查中值为上涨10.5%）

--1-8月固定资产投资同比上涨7.8%（路透调查中值8.2%）。

中国工业增加值/PMI图表： tmsnrt.rs/2f6NEYr

中国房地产开发投资、商品房销售及库存图表： tmsnrt.rs/2jqkC7u

以下为分析师评论摘要：

--海通证券宏观姜超、顾潇啸：

工业增速新低。8月工业增加值同比增速继续下滑至6.0%，并创年内新低，而发电量增速也创一年新低至4.8%。工业增速回落主要有三个原因，一是需求转冷，令库存周期步入尾声；二是环保限产来袭，令工业加价不加量；三是去年同期基数回升。

基建拖累投资。8月固定资产投资增速降至4.9%，创去年8月以来新低。三大类投资中，需求自下游向中游传导令制造业投资低位反弹；受前期地产销量高增带动，地产投资小幅回升；财政支出大幅减弱和去年同期高基数，令基建投资大跌转负，成为主要拖累。

地产需求降温。8月地产销量同比增速4.3%，虽较7月略有反弹，但仍处16年以来的次低点。棚改政策力度减弱叠加房贷利率上升，地产销售重回下行通道，或再现负增长。土地购置和新开工面积当月增速受基数效应干扰涨跌互现，但地产需求降温令两者累计增速同步下滑。

消费继续下滑。8月社消零售名义、实际、限额以上零售同比增速分别为10.1%、8.9%和7.5%，均较7月下滑，并创6个月新低。其中，必需消费和可选消费均普遍下滑。可选消费中，占比较高的汽车、石油，以及地产相关的家电、家具、建材均继续走弱，仅通讯器材略反弹。

下行压力显现。从需求、生产两个维度看，8月经济均继续走弱，其中工业、投资均创下年内新低，消费则是半年内新低。而作为经济领先指标的地产销量，虽较7月略有反弹，但也处在1年半以来的低位。随着地产销量持续走弱、工业库存由补转去、财政支出放缓，以及环保限产来袭，下半年经济下行压力将逐步显现。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

8月经济数据大幅不及预期，经济动能高峰已过、经济高点已现，“新周期到来论”全面证伪。6月经济数据大幅超预期，使得市场对于经济“新周期归来”充满期待，但是，7月工业增加值数据实际6.4%，远低于预期7.1%，而此次8月经济数据实际6%，再次远低于预期6.6%，且为2016年二季度以来的最低值，经济数据的大幅回落反映出经济动能高峰已过，“新周期到来论”被全面证伪。

环保限产带来“价格虚假繁荣”，警惕经济“滞胀”可能性。关于经济再次大幅不及预期的原因，我们认为，可能主要在于环保、供给侧改革推动下的限产，导致大宗商品价格飞涨，仅8月大宗商品价格指数涨幅已经超过6.5%，商品价格飞涨下，不免让人误以为存在着需求的支撑，从而市场对于经济预期良好。大宗商品价格飞涨可能并没有需求的支撑，2016年经济企稳走好的逻辑是出口+投资，但随着房地产调控以及全球经济复苏的阶段性震荡，经济动能高峰已过，经济增速面临高点，环保限产带来的可能仅是“虚假繁荣”。

同时，随着环保去产能的继续推进、大宗商品价格处于较高水平，以及未来“房地产投资、出口回升”动能出现高位见顶、总需求进一步回升可能性很小的情况下，如果上游价格转移到中下游，再叠加经济增速下降，需要警惕经济“滞胀”的可能性，去产能可能过犹不及。

关于经济数据细项，主要需要注意以下三方面特征：消费结构性失衡、民间投资尚可、房地产投资下降风险。8月社会消费品零售增速快速下降，为近6个月最低，且消费下滑的主要原因在于食品类消费大幅下降，消费可能存在结构性的问题。

1-8月份全国固定资产投资增长7.8%，较1-7月大幅回落0.5个百分点，主要原因在于基建投资的大幅下滑，民间投资同样面临下滑；1-8月份，全国房地产开发投同比名义增长7.9%，增速与1-7月份持平，尽管当月房地产投资增速较7月回升，但未来随着房地产调控政策的进一步显现，以及二三线房地产销售的下滑，房地产投资增速可能面临进一步下滑。

至于央行货币政策，目前央行降准已经具备较好的政策窗口期：一方面，人民币汇率已经进入趋势性升值，汇率给予了央行政策足够的降准空间；另一方面，央行预期引导加强，“降准=宽松”的误读可能性降低。

此外，8月经济数据明显走弱，经济数据的走弱全面证伪“经济新周期归来”，降准可能带来经济过热的可能性不存在，央妈是时候把“降准”提上议事日程了！同时，我们认为，“降准+公开市场回笼”将是未来最佳货币政策组合，一方面可以保持货币政策中性基调不变，另一方面可以有效解决当前银行的结构性问题。

关于商品市场，由于8月经济数据大幅不及预期，再加上PPI数据明显走高，大宗商品的持续过快上涨可能带来经济“滞胀”，在政策层“维稳”的背景下，运动式环保去产能进一步强化的情况将大概率不会出现，再加上，目前出口回升、房地产投资的微观动能带动的总需求可能已经见顶，大宗商品价格上涨缺乏基本面支撑、“量价背离”情况明显，因此大宗商品价格上涨不可持续，警惕大宗商品、“煤飞色舞”成为大坑。

对于2017年下半年债券市场，我们再次重申：2017年债市“先苦后甜”。8月经济数据全面不及预期，“新周期到来论”全面证伪，随着经济“前高后低”逐渐明确，再加上价格高基数效应导致的未来通胀数据逐月回落，同时政府牺牲中下游利润、人为制造高通胀的可能性较低，总体上，经济走弱+通胀回落将成为下半年债券市场走牛的重要支撑，坚定看多2017年下半年债券牛市。

--中国首席经济学家论坛高级研究员 蔡浩：

结合前期公布的不及预期的出口数据，8月经济数据全面不及预期。与中采和财新制造业PMI指数双双出现大幅背离，但这并不意味着PMI指数出现了大的问题。央行主管的《金融时报》曾在9月初撰文称，宏观调控需在更高水平上增强财政、货币政策协调性。从8月下旬央行公开市场操作的公告和当时的流动性来看，财政支出应该是有些迟滞，直到8月底才开始的。

结合一、二季度央行公开市场操作公告提及财政相关内容时间分别是3月和6月下旬的情况来看，本次财政提前到8月下旬计划支出，应当也是对8月经济不及预期的一种反应。而中采制造业PMI指数调研的是企业（尤其是大中型国企）的信心，财政支出的提前无疑提振了这一指数。因此8月制造业PMI应该是起到了领先指数的作用，9月经济反弹可期。

投资方面，工业生产总体平稳，但在环保限产、去产能的背景下，投资增速扩大了下滑的幅度，其中基建投资（不含电力）增速出现了明显下滑，今年首次跌入20%以下。消费方面，零售市场整体保持平稳，不及预期的原因可能仍是6月的购物节透支了部分消费需求。

--民生银行研究院宏观分析师袁雅珵：

受制于资金来源约束，8月投资增速继续维持较大幅度的回落态势；三大支柱中地产与制造业仍有支撑。据测算，8月当月，固定资产投资同比增长3.8%，比上月回落2.7个百分点。主要分项中，基建投资同比增长11.4%，比上月回落4.4个百分点，主要原因是上半年财政支出进度过快的回调使得基建投资承压。

房地产开发投资同比增长7.8%，比上月回升3.0个百分点，显示出较强韧性，其原因一是前期三四线房地产热销带动的补库存效应，二是前期棚改货币化带来的投资支撑短期仍在延续，三是近期中央与地方住房租赁支持政策与土地供应政策的密集出台及深化落地有助于完善房地产调控长效机制，从而改善了房地产市场预期；制造业投资同比增长2.3%，比上月回升1.0个百分点，去产能带来的价格大涨使上中游行业利润有所改善，一定程度上刺激了制造业加大投资，但可持续性有待观察。

此外，1-8月民间投资同比增长6.4%，比1-7月回落0.5个百分点；民间投资增速持续低于总体投资增速，显示企业投资意愿仍显不足。

--国开证券研究部副总经理 杜征征：

8月经济数据总体上低于市场预期，再考虑到8月CPI、PPI均较7月有所反弹，实际表现弱于名义值。首先，在供给侧改革、环保限产等因素影响下，供给端出现一定程度收缩，与PMI生产指数的回升形成分歧。

其次，7.8%的固定资产投资增速低于预期。三大投资中，基建投资、制造业投资回落，而房地产投资出现反弹。基建投资同比仅增长11.4%，为近18个月以来新低，是投资低于预期的重要原因。虽然去年同期基数提升有一定影响，财政支出放缓也拖累了其增速。随着房地产销售增速持续下行，相关商品消费放缓，带动消费增速回落。

综合宏观与中观高频数据而言，需求弱复苏以及再通胀效应助推经济保持较高增速，经济稳中有落趋势不改，短期下行压力相对可控。

但未来需求回升是否有持续性，地产销量或将持续下行对投资的滞后影响显现，下半年财政支出力度可能放缓，清理整顿地方违规举债以及明确地方举债责任等大背景下的基建投资增速放缓到何种程度，在传统汽车、房地产类商品销售增速放缓叠加人均收入持续低于GDP增速是否会抑制中期消费等问题是值得密切关注的。

--国信宏观固收 董德志:

8月工业生产进一步走低，回到年内最低水平。展望9月，即使考虑到季末统计局数据可能会季节性的跳升，名义增速高点也已经出现。8月消费增速进一步回落。

以50号文和87号文为代表的规范地方政府融资政策执行后，基建投资增速断崖式下跌，8月固定资产投资当月同比创十多年新低。8月房地产销售维持了7月的低迷。8月销售面积单月增速4.3%，较7月小幅回升2.3%，但绝对水平依然为年内第二低。虽然“分城施策”的房地产调控政策严厉度不及全面调控，但是调控依然成效明显。进入“金九银十”，如果房地产销售难有明显改观，投资者对楼市的预期将发生明显变化。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

工业增加值低于预期，8-9月环保限产对生产影响比较显着。投资也下降比较多，本轮大宗商品价格上涨非需求引起，企业比较谨慎，业绩改善但在扩大产能上积极性不强，整体看投资增速趋降。

8月数据以平稳为主，还在平台位置，就目前看有些担忧四季度经济，后续看房地产投资在四季度会有所消退，加之金融去杠杆防风险紧缩效应显现，大宗商品价格上涨人民币升值对中游产生压力，四季度GDP增速可能从6.8%的水平降至6.6%左右，明年下行压力体现更明显。

今年经济还是平稳，上游原材料价格上涨缓解了工业企业利润，经营环境改善，后续虽然下滑但比前几年好一些。明年来看6.5%以下的话保增长的压力会更大一些。

预计今年政策仍是中性偏紧，明年则会中性偏松，但不会放松太多，工业企业盈利足够应对放缓情形。中国存款准备金率目前确实偏高，但今年正值金融去杠杆攻坚阶段，降准可能会功亏一篑，明年经济放缓、去杠杆也进行的差不多了，这时可能会通过降准来对冲下行压力。

--中国国家信息中心宏观经济部主任牛犁：

8月份固定资产投资下降的有点快，出人意料，这与传统制造业产能过剩，行业投资意愿不强有关，同时也与房地产市场严控后整体投资受影响有关，而依赖政府投资的基础设施建设项目投资也在放缓，这与此前公布的8月份财政支出增幅仅2.9%相对应。

消费依旧保持相对平稳，但工业增加值也呈回落态势，结合此前公布的8月PPI涨幅超过预期，上游原材料等领域价格大涨，显然与中国正在进行的环保大督查有关，要治理大气污染关停很多环保不达标的生产企业，导致钢铁，煤炭等原材料领域价格上涨。这也是中国经济转型过程中必须承受的代价。

从整体的数据看，虽然8月份的工业，消费，投资都在回落，但完成全年的经济目标并无问题，货币政策也以去杠杆和防范金融风险为主，松动的可能性并不大。政策仍会保持原有的基调。

--中信建投宏观债券 黄文涛

中国经济没有新周期，也没有硬着陆。本轮中国经济企稳回升是经济长期下行中政策刺激的结果，并非需求改善所致。随着政策的渐次退出和需求趋弱，下半年经济下行压力逐渐加大。

正如我们年报所预期，价格、利润、工业生产、投资等指标都已见顶并开始回落。8月份规模以上工业增加值同比实际增长6.0%，比7月份回落0.4个百分点，创年内新低。1-8月份，全国固定资产投资同比增长7.8%，创多年新低。民间投资继续回落。社会消费品零售总额回落，创年内新低。房地产投资持平，但土地购置增速回落。

三四季度经济将如期温和下行。PPI保持季度回落态势，CPI全年1.7%左右，通胀无忧。货币政策不会宽松，金融监管还有下半场。中国处于旧周期的下半场，处理旧周期的问题是未来政策方向。房地产长效机制、地方债务风险、企业高负债率和僵尸企业处置问题，是四头需要直面的灰犀牛。明年增长或降至政策目标的稍次要位置。

债市收益率难上难下，难以选择方向，处于僵持阶段，收益率在上轨波动。未来两个季度仍处于论持久战的相持阶段。利于配置帐户，对交易账户而言没有较大的交易波段。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

除了房地产投资持稳，其它主要数据都低于预期。需求方面（出口、投资、消费）不及预期，对工业生产拉动有所下降；接下来要关注大面积环保督查带来的影响，2+26相关地区若按要求严格限产的话，对工业生产影响还是挺大的。8月天气基本正常，数据下降环保督查趋严导致的减产影响。总体看，现在工业还是6%的底线之上，若持续低于6%，对经济有一定冲击。

投资方面，尽管整体低于预期，但房地产投资平稳，在预期之中，总体不用担心。假如换一种情形，其他数据不变但房地产投资增速明显下滑，就比较让人担忧了。在投资中能代表终端需求的只有房地产，8月数据反映这条产业链表现良好，使得经济承压的同时也有一抹亮色。

预计今年9月到明年3月这六七个月间，环保都很严。环保因素对经济的影响有点提前，我们仍预计前三季度无忧，四季度有下行压力，下半年在6.7%左右，全年6.8%。

**相关背景**

--中国国家统计局刊文称，随着改革创新、结构调整、动能转换的加快推进，中国经济有望继续保持中高速增长，财政收入和企业利润也将相应保持增长，这将为债务偿还提供重要支撑，有助于在中长期形成较强的债务风险防控能力。

--中国国务院总理李克强最新表示，中国经济要转型升级，要实现新型工业化，还是要靠做强中国制造，将在落实好已出台各项减税降费措施的同时，进一步研究促进制造业升级的财税政策，鼓励金融机构发展普惠金融、丰富金融产品，为企业特别是中小微企业提供更好融资、避险服务。

----中国国家发改委表示，坚决打赢钢铁去产能攻坚战，下一步更多运用市场化法治化手段，有效处置“僵尸企业”，防止已经化解的过剩产能死灰复燃；同时提高钢材有效供给水平，避免市场大幅波动。

----中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进央企深化改革，听取股权期权激励方式落实情况报告。会议要求把国企降杠杆作为目前工作重点，积极稳妥推进市场化债转股，严防增加地方政府隐性债务。

--中国8月通胀数据均超预期，CPI同比涨幅创七个月新高，连续一年维持正增长的PPI亦创四个月新高。分析人士指出，通胀压力有所增强，但主要源于食品与上游能源、材料的涨幅，核心CPI尚未有明显上涨压力；预计CPI未来几个月仍较温和，货币政策紧平衡态度难改。

--中国8月外贸延续平稳增长态势，但出口受高基数及人民币升值等因素影响连续第二个月增速下滑，进口则保持两位数的强劲增长，显示中国经济仍具内生动力。分析人士多预计，随着下半年基数逐步抬高，及人民币最近涨势凌厉，出口增速可能还面临一定放缓压力，进口相对仍会保持较高增长。整体而言，外贸对经济的贡献将不及上半年。 （完）