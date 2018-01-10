即时观点：中国12月CPI小涨PPI涨幅续回落 通胀温和料难扰动货币政策

（新增更多分析师评论）

资料图片：2015年11月，北京，一家欧尚超市的购物车。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京1月10日 - 路透北京1月10日 - 中国国家统计局周三公布，2017年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，低于路透调查预估中值的1.9%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨4.9%，高于路透调查预估中值4.8%，但为去年11月同比上涨3.3%以来最低。

分析师认为，2017年中国即无通胀亦无通缩，全年物价温和可控，走势平稳，PPI亦因基数及国际大宗商品价格上涨等影响，全年呈高位运行并逐渐回落态势。

展望2018年，物价走势总体料会保持平稳，但受低基数等影响预计CPI涨幅会有月份突破2%，但不会扰动货币政策；而PPI由于去年基数相对较高，预计涨幅有限。

国家统计局数据显示，2017年12月CPI环比上涨0.3%，路透调查预估中值为0.4%；PPI环比上涨0.8%。11月CPI中的食品价格同比下降0.4%，非食品价格同比上涨2.4%。

2017年全年，全国CPI同比上涨1.6%，涨幅比上年回落了0.4个百分点；2017年全年PPI上涨6.3%，结束了自2012年以来连续五年的下降态势。

12月详细数据：

--CPI同比上涨1.8%（路透调查中值为上涨1.9%）

--PPI同比上涨4.9%（路透调查中值为上涨4.8%）

--CPI环比上涨0.3%（路透调查中值为升0.4%），PPI环比上涨0.8%

--CPI中食品价格同比下降0.4%，非食品价格同比上涨2.4%

--中国月度CPI和PPI同比增速图表 tmsnrt.rs/2CLMVma

以下为分析师评论摘要：

--天风证券固定收益分析师 孙彬彬：

从分项来看，CPI的主要波动项，猪肉和蔬菜为代表的食品环比由负转正，使得本月环比略高于历史均值，展望来看，由于春节错位效应，1月份CPI将显着下行，CPI破2的压力集中在春节所在的2月，符合我们前期判断的“压力后移”。

PPI同比上涨4.9%，继续下行0.9个百分点，原油、黑色系以及有色同比仍在高位，但由于去年同期的基数效应影响，增速均在下行，需要注意的是今年3季度受南华工业指数影响抬升的PPI正修复与原油同比走势的背离，目前高位增长的原油价格逐步构成PPI的新支撑，如果目前油价的走势持续，1月份PPI就存在明显的上行压力。

2017年底通胀总体下行，但自2018年1月开始，高位上行的油价使得PPI上行压力再度显现，同时2月CPI因为春节效应破2压力显着，除了通胀点位压力以外，还需要关注通胀结构的转变，目前PPI中的原油项、CPI中的食品项正分别替代南华工业指数、非食品项成为主要的压力来源。

--交通银行金融研究中心研究员 刘学智：

2017年全年CPI平均涨幅收窄，核心CPI稳中略升。预计2018年CPI略有上升，通胀水平温和。经济增长总体上平稳，国内需求难以大幅扩张；随着去杠杆、防风险和监管政策趋紧，市场利率小幅上行，流动性合理适度，2018年难以出现较大的通胀压力。猪肉价格迎来上行周期，食品价格可能恢复性回升，成为推动2018年CPI上升的主要因素。2018年价格涨势可能会从生产端向消费端转移。预计2018年CPI同比涨幅上升至2%左右。

PPI如期回落，上游产业价格涨幅显着收窄。预计2018年PPI将保持增长态势，涨幅有所收窄。未来大宗商品价格难以持续大幅上升，未来输入性因素对PPI的抬升作用减弱。在国内投资需求趋弱的情况下，2018年工业产品价格上涨步伐将会放缓，PPI难以重拾大幅攀升之势。由于去产能工作持续推进，环保限产力度加大，对产品价格形成支撑。预计2018年PPI涨幅回落至3.5%左右，CPI和PPI之间的剪刀差逐渐收窄。

从总体上看，2018年物价形势将有助于经济平稳运行，不会产生货币政策相应调节的要求。

--首创证券首席宏观分析师 张一：

CPI还是保持较低增速，其中食品价格低迷是主要因素。过去春节前的食品价格因素干扰似乎已经消失。除了粮食生产的产业化以外，还有一个原因就是当前全球粮食产量和库存处于高位。中国是主要大豆和小麦进口国，小麦进口价格压低了粮食市场价格，大豆价格低位压低了猪饲料价格。

由于构成要素、影响因素不太一样，PPI价格向CPI传导的可能性并不是太大。PPI价格如期回落，基数因素起到比较大的作用。去年同期PPI已经开始上涨。展望今年，不排除CPI出现低于市场预期的情况。

--摩根士丹利华鑫证券首席经济学家 章俊：

通胀将重回视野，但不构成政策风险。12月物价数据，CPI受食品价格上涨推动从上个月的1.7%升至1.8%，虽然PPI同比从上个月的5.8%大幅回落至4.9%，但环比依然上涨了0.8%，虽然有部分产品价格有所回落，但上游有材料价格整体上涨趋势不改。

我们预计今年政府还会把目标通胀率维持在3.0%，但与之前有所不同的是，今年的实际通胀水平可能会比较接近目标值（我们和市场预计在2.5%左右）。

显而易见，去年CPI低迷主要是受食品价格拖累，食品类CPI去年全年下跌1.4%，这是2002年以来首次出现年度食品CPI出现负增长。考虑到低基数和猪肉等食品价格企稳回升，食品CPI会转正并成为推动CPI上行的重要推手。此外居于高位的原材料价格会继续向下游缓慢传导，加上消费转型升级过程中对服务业需求上升以及人力成本持续上涨，导致服务类CPI依然有上升的空间。

此外，今年油价受全球经济复苏、供给瓶颈等因素的影响而预计会维持在60美元以上，如果地缘政治方面出现异常情况，油价可能出现更大涨幅，从而成为国内通胀超预期的重要潜在风险。

虽然诸多因素指向通胀率可能回升，但我们认为今年物价上涨整体可控，不会成为政策层面的焦点性问题。首先，从实体经济层面来看，年内出现经济过热而引发较高通胀的概率很低。其次， 从货币层面来看，今年“双支柱调控框架” 下的中性货币政策和宏观审慎政策将继续推动金融市场去杠杆，因此从货币角度来看没有通胀大幅上升的基础。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

价格回落趋势渐成，CPI遵循季节性波动规律，12月环比上涨弱于正常年份；PPI价格变动延续惯性，由于大宗商品价格进入平盘波动期，在基数效应下，未来下行趋势不变。在经济延续“底部徘徊”情况下，价格的趋势性上涨是不会出现，更不会出现“滞涨”。

价格稳中回落的态势下，去杠杆政策面临更为有利环境，在此基调下的环保强化和产能调整更能得到坚持，因此产业方面，钢铁、煤炭等高耗能行业的过剩产能治理将加大力度；货币政策在低通胀下，不存在边际放松可能，因此年初以来货币市场资金趋缓的局面仍将延续。

--恒丰银行宏观分析师 蔡浩和李海静：

12月CPI同比增速1.8%，高于前值1.7%，市场预期为1.9%；环比0.3%。食品价格回升是CPI小幅抬升的主要原因。食品价格环比增速由负转正，上涨1.1%，同比跌幅收窄0.4%。

12月PPI同比增4.9%，低于前值的5.8%，预期为4.8%，降至年内最低；环比0.8%,前值为0.5%。PPI同比继续走低主要受高基数因素影响，2016年12月PPI为5.5%，是当年最高。PPI环比表现与12月官方PMI分项指标中的主要原材料购进价格和出厂价格指数的反弹相一致。环比增速反弹主因冬季采暖和环保限产对大宗商品价格形成一定支撑，“煤改气”政策以及随之而来的“气荒”，导致燃气价格大幅上涨，12月以来燃气生产和供应、黑色金属冶炼和加工等行业价格环比全面上升。

2017年全年CPI涨幅仅1.6%，远低于预期目标的3%，亦低于前值的2%，仅略高于2015年的水平，自2003年以来食品价格的首次下降是主要原因。非食品价格全年同比上涨2.3%，除能源价格的因素之外，医疗、居住、教育文化和娱乐涨幅贡献较大。PPI则结束了自2012年以来连续5年增速为负的趋势，全年同比增速转为上涨6.3%。涨幅主要来自生产资料，而供给侧改革和环保限产推动的上游行业价格上涨最大。

展望2018年，CPI在2017年低基数上同比增速将有所上升，不过在去杠杆和严监管的政策大方向下，在国内金融市场利率不断上行的背景下，通胀压力有限；PPI受2017年高基数的影响，将延续高位回落的态势，但供给侧改革和环保限产政策的持续推进或延缓PPI同比下降的速度。

--联讯证券分析师 李奇霖、张德礼：

12月CPI同比1.8%，略有回升。PPI同比4.9%，较前值5.8%大幅回落，但也基本符合预期。CPI环比0.3%，符合季节性规律。主要由食品项贡献，鲜果、蛋类拉动环比上升0.12个百分点，而市场关注的蔬菜和猪肉这两项影响不大。非食品项中，因油价上涨交通和通信价格环比上涨0.4%，其它分项变化不大。

12月PPI同比大幅回落，主要因高基数，环比是上升的，从11月的0.5%增加到了12月的0.8%。生产资料仍然是拉动环比的主要因素，从内部看采掘工业环比从1.7%下降至1.1%，而原材料工业和加工工业价格指数环比，分别从0.3%、0.1%上涨至1.2%和0.8%，这种分化与限产和价格传导相关。

展望2018年，受食品项低基数与油价影响，CPI同比中枢将上升，我们预计在2.2%-2.3%.而PPI同比，由于2017年的高基数，将大幅回落。PPI同比与CPI同比分化的趋势得以缓解，这给企业盈利带来压力。

--国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

总体来看17年CPI相当温和可控，既无通胀亦无通缩，物价走势相当稳定，PPI则因前期基数因素影响全年保持在相对高位运行，但也呈下行态势。

预计今年CPI会较17年有所回升，可能会突破2%，全年可能会在2.1%左右，分析来看居民消费品的供给和需求总体保持在平衡状态，同时货币政策今年保持中性偏紧的基调不会改变，也意味着不会投放过多的流动性，而服务价格因劳动力成本的上升今年会有所走高，粮食价格在连续两年走低后今年估计会有所回升，综合分析预计今年CPI涨幅会高于17年，但物价仍呈持温和可控态势。

而PPI根据模型测算，考虑到翘尾因素和新涨价因素，预计今年全年涨幅会维持在4%左右。

--国信证券宏观固收团队 董德志和李智能：

12月食品环比仍低于季节性，受基数影响CPI小幅回升，PPI同比继续大幅回落，维持2018年CPI均值为2.2%预期，PPI均值在3-3.5%预期。

12月食品环比略低于季节性，非食品环比略高于季节性。12月食品环比为1.1%，低于季节性约0.4个百分点，其中蔬菜价格环比涨幅明显低于季节性是主要贡献。非食品环比为0.1%，高于季节性约0.04个百分点，其中服务价格环比为0.1%，高于季节性约0.1个百分点，但前期涨幅较大的医疗服务价格环比连续第三个月低于季节性；可推算非食品中工业品价格环比为0.1%，基本持平季节性。

从高频数据来看，今年1月首周食品价格季节性回升，同时蔬菜价格受大雪严寒天气影响涨幅有所扩大，但肉类价格涨幅明显趋缓，整体食品价格上升幅度有限。由于2017年1月为春节月，基数很高，预计2018年1月CPI同比将明显回落至1.3-1.4%左右。

12月PPI同比继续大幅回落，环比有所反弹。从需求的角度来看，我们认为内需和外需均有弱化趋势。外需上，作为中国第一大贸易伙伴的欧洲经济趋弱，中国外需失色；内需上，固定资产投资的三大构成部分：基建投资、工业投资和房地产投资均于2017年2月或3月触顶。由此可见，16年以来的需求回暖情况恐难一路持续，预计工业品价格将跟随总需求逐渐回落，2018年1季度末PPI同比或回落至3.5%左右。

--海通证券宏观分析师 姜超和梁中华：

12月CPI微升。预测18年1月CPI回落。18年1月以来受雨雪、低温和季节因素推动，鲜菜、肉类等食品价格环比回升，但由于与去年春节月份错位，预计18年1月CPI同比或回落至1.4%，2月可能跳升至2%上方，但或不会有市场预期的2.5%那么高。

12月PPI续降。预测18年1月PPI续降。18年1月以来国际油价续涨，煤价回升，但钢价大幅下跌，考虑到去年基数的抬升，预测18年1月PPI同比涨幅或继续回落至4.0%。

通胀压力不大，货币更加中性。往前看，受食品价格季节性走强、春节错位等短期因素影响，CPI同比在2、3月份大概率维持在2%上方，但依然温和；国际油价虽强，但国内地产、基建需求端回落，基数抬升，PPI同比仍趋回落，通胀整体压力不大。且2%左右的CPI、趋势向下的PPI并不会成为货币政策的主要牵制，今年的政策重心在于防风险、去杠杆，意味着货币政策难松。但在双支柱的框架下，监管政策密集落地会逐步加强宏观审慎的调控效力，有助于货币政策向中性回归。

--中原银行首席经济学家王军：

12月份的CPI温和上涨，PPI则继续下行，走势基本符合预期，全年CPI涨幅1.6%，PPI涨幅6.3%，结束了连续五年的下降态势。从整体的物价走势看，基本与市场预期一致，没有出现太意外的状况，目前的物价走势尚不会影响到货币政策加息或减息的预期。

考虑到去年CPI基数较低的因素，2017年CPI一直呈现温和上涨的，以及近期天气因素的影响，猪肉价格可能会有所上涨，估计今年一季度CPI可能会明显上升，个别月份可能会突破2%的涨幅。但全年CPI涨势应该会保持温和。

PPI亦在2017年上半年创出高点后一路下行，下半年基本保持这一态势，主要受国际大宗商品价格走势影响，基于2017年基数较高，在国际大宗商品连续上涨两年后，第三年继续上涨的可能性明显降低，估计今年PPI涨幅空间有限。但考虑到石油价格受地缘政治等诸多因素影响，存在一定不确定性，这也成为影响到国内PPI走势的不确定因素。

**相关背景**

--中国国家主席习近平表示，2018年坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济社会持续健康发展。

--中国央行表示，2018年起支付机构客户备付金集中交存比例将由现行20%左右提高至50%左右，本次调整已充分考虑了春节前现金投放等季节性因素的影响，对提高交存比例的过程采取分步实施稳妥推进。

--中国工业和信息化部部长苗圩称，2018年的主要预期目标是，全国规模以上工业增加值增长6%左右，规模以上企业单位工业增加值能耗下降4%，并重点坚持创新驱动发展，深入实施“中国制造2025”；发挥消费和投资有效作用，促进工业经济平稳增长。

--决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议提出，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。

--中国国家统计局总经济师盛来运表示，中国经济不可能再像以前那样保持高速增长，这是必然趋势；经过这几年调整，中国经济新旧动能转化较好，2017年全年可以说会首次迎来年度增速的提升。

--世界银行将中国2017年经济增长预期从此前预计的6.7%上调至6.8%，因个人消费和对外贸易支撑增长。但维持中国2018和2019年国内生产总值(GDP)增长预期分别在6.4%和6.3%不变，因为货币政策不甚宽松，而且政府在努力控制信贷和杠杆。

--美国加息消息落地后，中国央行公告，进行的七天和28天期逆回购操作，中标利率均上调5个基点(bp)至2.50%和2.80%。另外，同时进行的2,880亿元人民币一年期MLF操作，利率也上调5bp至3.25%。央行公开市场操作室负责人表示，“公开市场操作投标倍数较高，利率随行就市上行是反映市场供求的结果，同时也是市场对美联储刚刚加息的正常反应。”（完）

(发稿 路透中文新闻部；整理 沈燕；审校 杨淑祯/乔艳红)