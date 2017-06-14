即时观点：中国5月工业增长超预期消费稳定 经济延续总体平稳态势（更新版）

路透北京6月14日 - 中国国家统计局周三公布，5月规模以上工业增加值同比增长6.5%，高于路透调查预估中值6.3%；5月社会消费品零售总额同比增10.7%，略高于路透调查预估中值10.6%。

统计局并公布，1-5月固定资产投资同比增长8.6%，逊于路透调查中值8.8%。其中，前五月民间固定资产投资同比增速为6.8%。

主要数据:

--中国1-5月固定资产投资同比增长8.6%，路透调查中值为8.8%

--中国5月规模以上工业增加值同比增长6.5%，路透调查中值为6.3%

--中国5月社会消费品零售总额同比增长10.7%, 路透调查中值为10.6%

--中国1-5月房地产开发投资同比增8.8%，商品房销售面积同比增14.3%

中国月度工业增速与PMI图表：tmsnrt.rs/2sqN7Wl

中国房地产投资开发图表：tmsnrt.rs/2sqIhIP

以下为市场人士的评论:

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸等：

5月工业增速持平，印证5月全国制造业PMI走平、发电量增速略降。需求、价格均见顶回落，而库存周期步入尾声，企业盈利增速放缓而库存堆积，令工业生产缓慢下滑。投资增速回落。三大类投资中，制造业投资增速因低基数略反弹，但独木难支；基建投资增速创年内新低，财政收支矛盾仍是掣肘；房地产投资增速17年以来首现回落，前期地产销量回升对地产投资带动渐弱。

地产需求降温。5月地产销量同比增速10.2%，较4月略反弹，但仍远低于一季度的19.5%。新一轮楼市调控政策，尤其房贷利率回升，令地产需求持续低迷。金融去杠杆背景下地产融资受限，令5月土地购置面积增速大跌转负，并拖累新开工面积增速小幅下滑。

消费缓中趋降。5月社消零售名义、实际、限额以上零售同比增速分别为10.7%、9.5%和9.2%，较4月有平有降。必需消费品增速依然涨跌互现，可选消费品涨少跌多，其中汽车、家电反弹，但石油及制品、通讯器材、家具和建材均回落。

5月经济走势分化，外需改善内需走弱，生产整体持平，仍处减速中的盘整。而6月上旬主要城市地产销量降幅收窄，发电耗煤增速回升至15%，指向6月经济起步尚稳健。

--摩根士丹利华鑫证券首席经济学家 章俊：

虽然相对于一季度，二季度中国经济增速明显放缓，但依然是温和可控。外需改善的因素依然积极，海外需求复苏会引导年内出口延续恢复性增长，对中国经济起到一定的支撑。国内需求虽然在二季度有走软的迹象，但整体依然温和可控，制造业投资和基建投资大体平稳，居民消费稳健。监管层在金融去杠杆过程中特别关注对实体经济的潜在负面影响，通过央行“收短放长”等操作，在推动金融去杠杆的同时，尽量呵护实体经济的流动性。因此虽然近期流动性出现季节性紧张，但对实体经济整体冲击不是很大。

我们认为年内中国经济在供给侧改革的大框架下，伴随着货币政策回归中性立场，以及结构性改革的逐步推进，经济增速可能会继续放缓，但整体节奏是温和可控。但海外美联储政策加速回归正常化，以及日本和欧洲央行也存在跟进的可能的大背景下，对中国经济还是存在一定的冲击。

鉴于无论是实体经济还是资本市场，宏观政策方向对他们的投资决策中都占有很大的权重。例如，在政策不明朗的情况下，会导致企业降低投资规模或推迟投资决定，金融机构的惜贷情绪倾向也会明显上升，这些都不利于经济的平稳增长。因此国内政策面应该强调政策的连续性和稳定性，这有利于提升政策的可预期性。从而在一定程度上提升实体经济和金融市场参与者的风险偏好，推动投资决策的有效落地实施。

--天风研究固收部高志刚、孙彬彬：

5月工业增加值同比增长6.5%，累计同比增长6.7%，均与4月持平，季调环比继续下滑至0.51%，主要工业品中，钢材、水泥、有色、乙烯产量均有所下滑，发电量同比增速小幅下滑至5.0%，汽车产量增速明显反弹，整体生产水平继续下滑，而工业产出缺口继续正向扩大；固定资产累计增速回落至8.6%，当月同比增速降至7.8%，资金来源当月增速回升至3.8%，主要由于自筹资金同比增速明显回升，国内贷款增速也小幅上涨至9.9%，实体经济整体投资需求边际减弱。

5月房地产投资累计同比增速下滑至8.8%，结束连续上涨，当月同比增速降至7.3%，土地购置面积增速由正转负，房屋新开工面积和资金来源增速同比增速均明显滑落，而房地产销售面积增速有所反弹，但对投资的资金支持减弱，定金及按揭同比增速连续下滑，伴随着融资监管和限购，房地产企业投资意愿边际减弱，未来需要密切关注房地产投资的边际变化对整体投资的影响。

5月基建投资累计同比增速继续下降至16.7%，当月增速下降至13.1%，制造业投资累计同比增速回升至5.1%，当月增速回升至5.9%，制造业企业投资意愿整体偏弱；社消同比增速持平在10.7%，其中家电、汽车零售增速有所回升，而家具、建材同比增速均有所下滑，整体消费需求保持平稳。

5月数据显示经济动能边际有所下降，但整体下行压力尚未凸显，短期内继续关注货币政策和监管政策的边际变化与潜在影响。

--民生银行研究院宏观分析师 袁雅珵：

1-5月固定资产投资（不含农户）同比增长8.6%，比1-4月回落0.3个百分点，延续下滑态势，符合预期。房地产开发投资回落0.5个百分点，销售回落对投资的拖累已现；基建投资增速继续回落1.5个百分点，主要受到金融监管趋严与去杠杆的影响；制造业投资增速回升0.2个百分点，市场需求小幅提振带动制造业投资略有回暖。

根据我们的测算，从5月当月来看，固定资产投资同比增长7.8%，比上月回落0.3个百分点。主要分项中，制造业投资同比增长5.9%，比上月提升2.7个百分点；房地产开发投资同比增长7.4%，比上月回落2.2个百分点；基建投资同比增长13.1%，比上月回落4.3个百分点。房地产开发投资与基建投资两大支柱的回落成为5月投资增速下滑的主要因素。

预计短期内，投资增速受制于资金压力掣肘，回升难现。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

5月工业好于预期，消费持平，需求端的回落没有市场预期的那么大，经济有一定韧性；投资回落较大，主要受房地产和基建投资拖累，政府比较鼓励的第三产业，估计还是会持续增长，房地产政府希望进一步控制，5、6月中小银行房贷收紧，房地产融资也受限，后续房地产投资预计进一步回落。基建投资方面，5月财政收入增速进一步下降，下半年也可能继续通过减税来支持经济，这对财政支出、基建投资有影响。

5月数据显示经济下滑幅度小于预期，也在管理层容忍范围内，对需求端政策不会刺激。当前外需形势尚可，内需还是在大力支持新兴产业稳步发展，可以部分对冲房地产基建增速回落。5月数据出来后管理层没有4月那么担心了，若经济增速不会降到6.5%以下，当前政策基调将延续。货币政策方面会避免流动性收过得过快，杠杆会降，但力度会更轻一些。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

5月宏观数据再次印证经济没有大家预期的那么弱，除固定资产投资自8.9%回落至8.6%外，消费和工业增加值数据较前值持平，我们可能不会经历一个典型意义上的拐点。

固定资产投资中，基建和房地产增速均有所回落，制造业投资逆势反弹。基建主要受到地方投资增速下滑的影响，其中公共设施降幅稍大，考虑到财政部5月份发文进一步规范地方政府的融资行为，未来地方基建可能会进一步承受压力；房地产整体继续走弱，投资在经历连续4个月加速后终于出现回落，新开工面积也有所下滑，但销售增速降幅显着放缓，从累计增速看，3月、4两月销售增速分别下滑5.6%和3.8%，5月仅下滑1.4%，这意味着5月同比出现了一定程度的企稳，且按照过往周期来看，此轮地产销售的下滑十分温和，预计在销售端超预期刺激下，地产业将继续维持温和降温的局面，不会出现硬着陆。

工业增加值增速6.5%，与上月持平，考虑到5月份PPI继续回落，表明工业生产事实上较为强劲，没有受到价格因素的拖累，这也与制造业投资逆势反弹相一致。

消费增速10.7%，亦与上月持平，其中与房地产相关的家具、电器、装潢等板块保持较快增长，家用电器与音像器材一项甚至创出5个月新高，表明地产销售火爆对消费的拉动具有较长周期的释放，同时消费中的汽车销售也好于预期。

由于宏观经济难以见到断崖式的典型拐点，经济仍保持相对景气，未来经济回落也会更加温和，因此预计强监管、去杠杆的政策环境仍将继续，央行主动出手制止广谱利率上升的意愿不大，美联储加息后，中国央行甚至仍有较大可能再次调升操作利率，债券市场或有高位震荡反复的风险。

--德国商业银行中国首席经济学家 周浩：

对于最新的数据，市场比较关心的是固定资产投资减速的问题，从过去一段时间来看，新开工项目是负增长，固定资产投资减速的可能性比较大，其中有两个原因，中国整个监管政策收紧，包括房地产政策收紧，另一个是因为公共财政支出开始减弱。

所以未来一段时间GDP增速不跌破6.5%的话，投资增速应该已经见顶，且会有继续下降的可能。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

数据显示，宏观调控效果开始显现，特别是房地产调控，已经体现在地产投资方面，由于民间投资很多也来自房地产，这也带动民间固定资产投资增速小幅下降。

另外经济企稳趋势延续，工业、消费基本保持稳定，显示经济在转型调整过程中初步找到阶段性平衡点。

行业政策方面，粗钢产量有1.8%的增长，钢铁产业在去产能情况下能小幅增长，说明正规厂家去产能已经接近尾声，阶段性任务已经完成，供需平衡更为接近。

综合四五月数据看，二季度整体表现还是以平稳为主，小幅回落，目前经济增长的核心动力还不是十分强劲，全年增长将呈现基本稳定但有小幅回落的状态。

--国信宏观固收：

经济回暖的周期性因素动能继续衰减，5月工业生产与4月持平，3月的名义增速高点巩固。5月工业增加值同比6.5%，和4月相同。分产品看，5月发电量、钢材、水泥及有色金属产量同比下行，汽车产量和原油加工量低位回升。展望6月，房地产调控下需求降温，预计工业增速进一步向6%靠拢。

5月固定资产投资依然快速回落，其中基建和房地产投资大幅下滑。房地产销售方面，低基数使得5月同比小幅回升。5月商品房销售面积单月增速10.2%，较4月回升2.5%。考虑到房地产调控依然较严厉，多地上调房贷利率，估计下个季度房地产销售仍将下滑。

5月消费增速也持平于4月，各品类商品增速涨跌互现。整体来看，5月经济增长仍然延续了4月的下滑，伴随着房地产投资与销售的回落，本轮经济回暖的周期性因素动能继续衰减。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

5月工业增加值增长超过预期，需求方面消费保持平稳，而出口则是超过预期，对经济的正面拉动作用明显增加，都支持了上半年经济的平稳。估计上半年整体经济都会保持平稳态势。

但投资仍在持续下降，前五个月新开工项目总投资-5.6%，虽然制造业投资相对平稳，但房地产开发投资和销售额增幅一直在持续下降，对经济的后续影响会逐渐显现，从PMI的先行指标看亦是向下的趋势，估计下半年经济会呈放缓回落态势。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

应该说5月份工业增加值能稳定在6.5%是相当不错的，较4月份明显回落的态势5月份工业增速稳定，加之前两日公布的贸易数据好于预期，均支撑5月份经济整体走势重归平稳。

5月份的消费也保持平稳，而前五个月投资增速虽小幅回落，但仍保持在8.6%，整体经济数据都不错，二季度中国GDP增幅可保持在6.8%左右，只是房地产开发投资增速持续放缓，金融，服务业的增速亦呈放缓态势，估计下半年经济会呈增速放缓的态势。

----申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

总体上延续稳势，工业增长6.5%略有回升，可能和工作日、前期异常冲击减缓有关。结构上值得关注，房地产从销售面积、投资来讲还是保持较强的态势。假如这种格局能延续的话，二季度经济在6.7%问题不大。全年可能也会保持在6.7%的水平。前三季度增长无忧。

政策上还是要静观其变，当前要妥善处理好严监管、防风险、稳增长的关系，现在增长没问题，但要未雨绸缪，假如将来增长有问题，要有政策应对。

**相关背景**

--国务院总理李克强表示，中国政府将继续实施稳健的货币政策，把防控金融风险放在重要位置，在保持金融稳定、逐步去杠杆、稳定经济增长之间保持平衡。

--针对4月中国部分经济指标增速有所回落，引发一些人对经济稳中向好态势可持续性的担忧。人民日报发表郭同欣署名文章称，今年以来经济运行保持在合理区间，支撑经济保持中高速增长和迈向中高端水平的因素进一步增多，中国经济稳中向好的步伐更加稳健。

--穆迪宣布下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。

中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。

--中国5月官方制造业和非制造业PMI一平一升，略超市场预期；细项显示供需面基本持稳，库存形势有所改善。尤为亮眼的是，在相关利好政策支持下，小企业PMI年内首次回到扩张区间并创下最近五年的最高值。但之后公布的财新制造业PMI出现背离，近一年来首次收缩，产出、新订单、价格等主要分项指数环比均下滑；与官方指标显示的库存改善不同，财新的采购和产成品库存一减一增，反映出制造企业已不再积极补库存。

--在经济增速放缓的大背景下，中国政府大规模的减税降费是否会加剧财政收支矛盾？财政部副部长史耀斌明确表态，不仅不会加剧财政收支矛盾，反而有助于改善企业经营环境，相应扩大培植更多税源和其它合理的政府性收入。（完）